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▲在安可時，後方的大螢幕也出現《第168場演唱會》，讓全場老粉們感動不已。（圖／相信音樂提供）

五月天昨晚（3日）在台北大巨蛋開唱，時隔一年主唱阿信坦言一半放鬆卻也一半緊張，因為大家這段時間看了許多不同的演唱會，像是周杰倫、蔡依林、GD等等，「要想出新節目、新歌曲特別不容易。」而演唱會中場，五月天也設計「節奏遊戲」包括五月天成員、「阿妹」張惠妹、A-Lin都成了考題，讓台下粉絲笑喊：「難度超高！」五月天演唱會首日帶來滿滿誠意除了帶來多首好歌，像是〈將軍令〉、〈乾杯〉、〈黑白講〉、〈軋車〉、〈戀愛ing〉，還首唱新歌〈Alive〉，讓全場粉絲聽了過癮。有趣的是，這次中場更設計了「節奏遊戲」，大螢幕上出現主唱阿信、張惠妹、A-Lin、阿拉丁等，讓全場看了直接笑出來，直呼：「難度升級了」、「這段真的好喜歡」、「阿信part難度陡增」、「真的太好玩了！」也讓人好奇這些好友是否會成為這次的嘉賓？引發討論。事實上，再次回到大巨蛋開唱，五月天除了興奮、開心回家演出，也坦言有些緊張，阿信說：「要想出新節目、新歌曲特別不容易，但今天有準備特別禮物給大家。」並邀請到多年好友「陳老師」陳綺貞擔任嘉賓，兩人不僅合體演唱 19 年前的經典對唱曲〈私奔到月球〉，更曝光新歌〈真的〉，在最後更十指緊扣，掀起全場高潮。在安可時，後方的大螢幕也出現《第168場演唱會》，這是他們1999年11月30日發行的首張現場專輯，讓全場老粉們感動不已，阿信一連演唱〈黑白講〉、〈軋車〉、〈I Love You 無望〉、〈愛情釀的酒〉，讓大家乘著時光機回到五月天的音樂重要時刻。值得一提的是，距離上一張專輯《自傳》已過了10年，阿信也預告將做第10張專輯，就在演唱會之後！