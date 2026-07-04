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2026年世界盃淘汰賽上演了一場令人屏息的史詩級對決！衛冕軍阿根廷在邁阿密硬石體育場迎戰本屆世界盃的最大黑馬——首度參賽的維德角（Cape Verde）。雙方一路血戰至延長賽，阿根廷最終靠著後衛羅梅羅（Cristian Romero）在第111分鐘的關鍵頭槌，以3：2驚險擊退展現無比韌性的維德角，有驚無險地收下16強門票。比賽上半場，阿根廷當家球星萊奧內爾·梅西（Lionel Messi）率先發難，成功為球隊首開紀錄。這顆進球意義非凡，不僅是梅西連續第8場世界盃比賽取得進球，更讓他的世界盃生涯總進球數來到20顆。這項成就使他正式超越法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）的18球，在金靴獎爭奪戰與歷史進球榜上獨占鰲頭。然而，世界盃新軍維德角並未因此退縮。下半場，德羅伊·杜阿爾特（Deroy Duarte）在一次進攻中從狹小的角度成功破門，將比分扳成1比1平手，硬生生將衛冕冠軍拖入延長賽。進入延長賽後，戰局更加戲劇化。第93分鐘，阿根廷後衛利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martinez）接獲隊友傳球，在近距離起腳爆射破門，幫助阿根廷要回2：1領先。但維德角的反擊來得既快又猛。第104分鐘，西德尼·洛佩斯·卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）從左路帶球內切，轟出一記不可思議的完美弧線死角破門！這記被外媒讚譽為「本屆賽事最佳進球之一」的絕佳世界波，讓維德角在落後不到10分鐘內再度以2：2奇蹟般追平。面對難纏的對手，阿根廷在第111分鐘把握住關鍵的角球機會。梅西開出角球，羅梅羅在禁區內高高躍起頭槌攻門，皮球在產生折射後飛入球門遠角（賽後紀錄一度判定為維德角球員 Borges 的烏龍球）。阿根廷第三度取得領先，比分來到3：2。比賽最後階段，維德角展開猛烈反撲。第116分鐘，卡布拉爾主罰自由球直接攻門，眼看皮球即將入網，阿根廷門將達米安·馬丁尼茲（Emiliano Martinez）展現出不可思議的反應速度，單手將球托出橫樑，成功化解了維德角最後的追平希望。隨著終場哨音響起，阿根廷在歷經120分鐘的煎熬後，以3比2險勝這支令人肅然起敬的非洲島國球隊。阿根廷將帶著這份寶貴的實戰經驗，繼續朝著衛冕之路挺進，他們在16強賽的對手將是埃及隊。