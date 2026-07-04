作者：財訊雙週刊／張道宜、財訊新聞中心
根據金管會證期局數據，截至第一季為止「不限用途款項借貸」金額已經來到4500億元。2016年開放後，2023年突破1000億，在2025年初就接近4000億元。雖
然第二季因川普關稅「解放日」導致台股大跌，借貸量大幅縮減，但不過六個月，第四季就重回快速成長軌道。
《財訊》雙週刊指出，所謂「不限用途款項借貸」，指的是客戶已股票、債券等有價證券作為擔保品，向券商融資，也就是質押。截至六月底為止，約六成選擇以ETF作為擔保品，其中強調長期領息的高息及債券型ETF，也因爲股價相對穩定，成為熱門質押標的，前10名有7檔。
在個股的部分，前十名以金融股（台新新光金、凱基金、台企銀、玉山金、永豐金、中信金）與權值股（鴻海、台積電）為主。另一個投資人槓桿管道，也就是向券商融資買股的部分，截至六月底為止，張數前五名分別是群創、聯電、友達、力積電與華邦電；另外同樣超過十萬張的還有旺宏，明顯偏向近期熱門的面板及記憶體族群。
根據《財訊》雙週刊報導，在融資買進ETF的部分，以元大台灣50反一（00632R）與元大台灣50正二（00631L）買氣最熱烈，均超過20萬張。另外超過10萬張的還有富邦Nasdaq反1（00671R）、主動復華未來50（00991A）與主動統一升級50（00403A），這也反映近期市場對於期貨型ETF以及主動ETF的追捧。
業者分析，學生族以及剛出社會的新鮮人多屬於信用小白，在申辦信貸上難以壓低利率；此外，融資買股雖然利率在6％以上，但不像信貸需要每月還款，適
合喜愛短線操作的年輕世代。
對於台灣投資人槓桿逐漸加高的現象，貝萊德投信董事長謝宛芝也提醒，儘管資本市場高風險、高報酬，投資人應該針對自己的投資組合作情境分析，遇到狀況時如何因應調整，「台股現在到四萬點，一天一千多點上下，這個幅度是很正常的，但如果遇到下檔，你是不是有做好Margin call（追加保證金）的準備，會不會必須變賣原先不想動的資產，這就是投資人要做的風險管理。」…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
一份調查報告揭台灣用電焦慮 AI時代，核綠共存成能源轉型新課題
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然第二季因川普關稅「解放日」導致台股大跌，借貸量大幅縮減，但不過六個月，第四季就重回快速成長軌道。
《財訊》雙週刊指出，所謂「不限用途款項借貸」，指的是客戶已股票、債券等有價證券作為擔保品，向券商融資，也就是質押。截至六月底為止，約六成選擇以ETF作為擔保品，其中強調長期領息的高息及債券型ETF，也因爲股價相對穩定，成為熱門質押標的，前10名有7檔。
在個股的部分，前十名以金融股（台新新光金、凱基金、台企銀、玉山金、永豐金、中信金）與權值股（鴻海、台積電）為主。另一個投資人槓桿管道，也就是向券商融資買股的部分，截至六月底為止，張數前五名分別是群創、聯電、友達、力積電與華邦電；另外同樣超過十萬張的還有旺宏，明顯偏向近期熱門的面板及記憶體族群。
根據《財訊》雙週刊報導，在融資買進ETF的部分，以元大台灣50反一（00632R）與元大台灣50正二（00631L）買氣最熱烈，均超過20萬張。另外超過10萬張的還有富邦Nasdaq反1（00671R）、主動復華未來50（00991A）與主動統一升級50（00403A），這也反映近期市場對於期貨型ETF以及主動ETF的追捧。
業者分析，學生族以及剛出社會的新鮮人多屬於信用小白，在申辦信貸上難以壓低利率；此外，融資買股雖然利率在6％以上，但不像信貸需要每月還款，適
合喜愛短線操作的年輕世代。
對於台灣投資人槓桿逐漸加高的現象，貝萊德投信董事長謝宛芝也提醒，儘管資本市場高風險、高報酬，投資人應該針對自己的投資組合作情境分析，遇到狀況時如何因應調整，「台股現在到四萬點，一天一千多點上下，這個幅度是很正常的，但如果遇到下檔，你是不是有做好Margin call（追加保證金）的準備，會不會必須變賣原先不想動的資產，這就是投資人要做的風險管理。」…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
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