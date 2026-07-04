我是廣告 請繼續往下閱讀

▲史上最貴紀錄：「插畫家皮卡丘」天價成交 刷新金氏世界紀錄（圖／截自搜狐網）

1999年噴火龍Base Set 1st Edition ：2025年12月一張PSA 10無陰影全息噴火龍閃卡，以 55萬美元 （約新台幣1707萬元）成交，是英文版寶可夢卡收藏界公認的「估值一哥」

：2025年12月一張PSA 10無陰影全息噴火龍閃卡，以 （約新台幣1707萬元）成交，是英文版寶可夢卡收藏界公認的「估值一哥」 初版利基亞（Neo Genesis 1st Edition）：曾以12.9萬美元（約新台幣400萬元）成交，被藏家譽為「第二世代噴火龍」

日本新潟市西區一家寶可夢卡牌專賣店「」，近日發生一起令店主心痛不已的竊案！店家於左右遭竊賊入侵，歹徒疑似從潛入店內，一舉偷走裝在文件夾和收納盒中、約熱門寶可夢卡牌，數量相當驚人。店主中午到店時，赫然發現店內狀況異常，這才驚覺遭竊。他無奈表示：「我們現在只剩下三本了，但原本有七本。」等於整整4本收納冊的卡牌全數失竊，讓他相當震驚。調閱店內監視器畫面可見，一束手電筒光束在漆黑店內來回移動，隨後傳出一聲巨響，疑似有物品遭到搬動。耐人尋味的是，這名竊賊似乎相當「內行」——目擊者形容，竊賊甚至連錢都沒看一眼，直接鎖定裝有昂貴卡牌的文件夾下手，顯示對方對寶可夢卡牌市場行情相當了解，並非隨機行竊。今井進一步透露，這次遭竊的目標僅限於，其中不乏單張估值高達（約新台幣4萬至6萬元）的稀有卡。粗估整體損失金額，「我認為超過1000萬日圓（約新台幣200萬元）。根據市場價格來看，損失應該差不多是這個數額。」記者實際上網搜尋這批失竊卡牌在集換式卡牌交易平台上的行情，結果嚇了一跳：「這張卡售價16.8萬日圓」、「這張卡售價37萬日圓」，其中一張品相完好的卡片，市場行情竟高達（約新台幣26萬元），足見這批失竊卡牌的市場價值有多驚人。寶可夢卡牌近年風靡全球，加上雙重因素加持，卡牌價格持續走高，也讓這類專賣店成為竊賊覬覦的目標。今井雄馬也坦承店內存在管理疏漏：「與其他卡牌店相比，我們店的安保措施比較鬆懈。一些顧客贈送的卡牌，或是好心人贈送的，都丟失了，我對此感到非常失望。」他目前已計劃向警方正式報案，並呼籲民眾，若發現疑似為本次失竊的卡牌，請儘速與店家或警方聯繫。目前公認全球最貴的寶可夢卡牌，是一張評級（滿分等級）的**「插畫家皮卡丘（Pikachu Illustrator）」羅根·保羅（Logan Paul）527.5萬美元**（約新台幣1.7億元）購入，當時就已創下「史上最貴寶可夢卡私人交易」的金氏世界紀錄。沒想到短短5年後，這張卡再度登上拍賣舞台——，透過美國拍賣行的直播拍賣，最終竟以近（約新台幣）的天價二度成交，一舉刷新金氏世界紀錄，成為「史上最昂貴的集換式卡牌」，不只寶可夢卡牌，連整個集換卡牌市場的紀錄都被它打破。「插畫家皮卡丘」之所以能拍出天價，關鍵在於其。這張卡是1997至1998年間，由日本漫畫雜誌《快樂快樂月刊》舉辦的「寶可夢插畫大賽」限定獎品，插圖由寶可夢設計師親自繪製，只有在比賽中獲得優秀獎的參賽者才有資格獲贈，當年全球僅分發約。歷經近30年歲月洗禮，如今已知存世且經過鑑定評級的數量更是屈指可數。除了「插畫家皮卡丘」之外，寶可夢卡牌市場上還有多張讓人咋舌的天價成交紀錄：隨著寶可夢卡牌市場持續發燒，越來越多亞洲收藏家與投資者湧入這個市場，不少人甚至將卡牌視為一種「另類資產」。不過收藏界人士也提醒，並非所有寶可夢卡牌都具備投資價值，只有像「插畫家皮卡丘」這類頂級稀有品，才真正具備長期升值潛力，一般玩家切勿因這波熱潮盲目跟風高價收購。