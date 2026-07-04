作者：財訊雙週刊／財訊新聞中心
2016年蔡英文當選總統後，全力推動再生能源產業發展，至今剛好屆滿十年。而今AI浪潮來襲、全球地緣政治緊張，再生能源產業的下一步該怎麼走，已成為政府和業者必須面對的重要課題。
最新一期的《財訊》製作「核綠共存新時代」專題，透過獨家的「台灣民眾能源態度大調查」，盤點綠點產業十年來發展，全面檢視風電、光電與儲能產業的成績與瓶頸。
根據最新發電量占比數據，確實符合政府提出的「展綠、增氣、減煤、非核」能源轉型路徑；但細究，再生能源其實10年成長不到10個百分點，而火力發電（燃氣、燃煤）則由占比77.4％，增加到8成以上，顯示近年再生能源進度並未如預期。
再看產業面，近兩年離岸風電供應鏈廠商相繼傳出營運不繼，太陽能案場易手的消息頻傳，《財訊》採訪得知，國內最大的漁電共生業者誠新集團爆發資金問題，也引爆太陽光電產業鏈遭到融資緊縮的連鎖效應。
這一陣逆風還襲擊了再生能源在電網中的重要配套──儲能設備，電力交易平台供給快速飽和，費率驟降，業者紛紛出走。其中，最明顯的莫過於太陽光電。早期由於資金門檻低，加上台電收購價格的誘因，讓廠商相繼投入；但由於政策的變動，又更加緊縮太陽光電的開發條件。
要讓台灣再生能源穩健成長，電價未能反映使用現況，對先進技術的投入相對不足，以及營造本土供應鏈的有利環境3大議題，政府仍不可迴避
由《財訊》雙週刊與「實現會社」公司，共同委託皮爾森數據公司執行的「台灣民眾能源態度大調查」中可以看出，隨著AI崛起，台灣的半導體及相關供應鏈成為全球科技核心，讓民眾對於「缺電」的焦慮又悄然升高，核電回歸也成了關注的選項。
調查顯示，台灣民眾對於能源態度，的確受到AI帶動用電量、憂心產業競爭力的影響最大，有15.7％的民眾在近5年內，改變了對能源議題的看法。在能源選擇方面，民眾支持發展各種能源技術，但對於許多政策弊病也很有感受。值得注意的是，民眾對於核能重啟或先進核能有相當的期待，也認為政府核廢料最終處置場，35年來未能確認場址，缺乏執行魄力，這些調查真實反映民眾想法，值得參考。
因應AI帶來的電力革命，加入核能固然是務實的考量，但再生能源仍是重中之重。在「核綠共存」新時代來臨之際，如何重拾再生能源產業信心，確保穩定供電、維持競爭力，同時顧及民生，讓台灣繼續站穩全球科技舞台中心位置，正考驗政府的智慧。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊第767期）
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根據最新發電量占比數據，確實符合政府提出的「展綠、增氣、減煤、非核」能源轉型路徑；但細究，再生能源其實10年成長不到10個百分點，而火力發電（燃氣、燃煤）則由占比77.4％，增加到8成以上，顯示近年再生能源進度並未如預期。
再看產業面，近兩年離岸風電供應鏈廠商相繼傳出營運不繼，太陽能案場易手的消息頻傳，《財訊》採訪得知，國內最大的漁電共生業者誠新集團爆發資金問題，也引爆太陽光電產業鏈遭到融資緊縮的連鎖效應。
這一陣逆風還襲擊了再生能源在電網中的重要配套──儲能設備，電力交易平台供給快速飽和，費率驟降，業者紛紛出走。其中，最明顯的莫過於太陽光電。早期由於資金門檻低，加上台電收購價格的誘因，讓廠商相繼投入；但由於政策的變動，又更加緊縮太陽光電的開發條件。
要讓台灣再生能源穩健成長，電價未能反映使用現況，對先進技術的投入相對不足，以及營造本土供應鏈的有利環境3大議題，政府仍不可迴避
由《財訊》雙週刊與「實現會社」公司，共同委託皮爾森數據公司執行的「台灣民眾能源態度大調查」中可以看出，隨著AI崛起，台灣的半導體及相關供應鏈成為全球科技核心，讓民眾對於「缺電」的焦慮又悄然升高，核電回歸也成了關注的選項。
調查顯示，台灣民眾對於能源態度，的確受到AI帶動用電量、憂心產業競爭力的影響最大，有15.7％的民眾在近5年內，改變了對能源議題的看法。在能源選擇方面，民眾支持發展各種能源技術，但對於許多政策弊病也很有感受。值得注意的是，民眾對於核能重啟或先進核能有相當的期待，也認為政府核廢料最終處置場，35年來未能確認場址，缺乏執行魄力，這些調查真實反映民眾想法，值得參考。
因應AI帶來的電力革命，加入核能固然是務實的考量，但再生能源仍是重中之重。在「核綠共存」新時代來臨之際，如何重拾再生能源產業信心，確保穩定供電、維持競爭力，同時顧及民生，讓台灣繼續站穩全球科技舞台中心位置，正考驗政府的智慧。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊第767期）
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