我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，衛冕軍阿根廷與黑馬維德角上演驚險對決，最終阿根廷以3：2在延長賽驚險勝出。不過，比賽過程中最具話題的畫面之一，並不只在場上，而是看台上的知名網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）。當維德角一度攻進追平球時，甲亢哥在看台上徹底嗨翻，不只瘋狂跳躍慶祝，還與周遭阿根廷球迷互嗆對峙，誇張反應迅速成為社群熱議焦點。阿根廷本場面對首次參加世界盃就闖進32強的維德角，原本被外界看好能輕鬆過關，但比賽過程遠比預期驚險。維德角展現頑強韌性，即使面對梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍，仍一路緊咬比分。當維德角攻進追平球時，現場氣氛瞬間沸騰，看台上的甲亢哥也成為鏡頭焦點。他興奮地起身狂跳、揮手慶祝，情緒完全爆發，彷彿維德角已經完成世界盃奇蹟。甲亢哥向來以誇張反應聞名，這次也沒有讓球迷失望。據現場畫面顯示，維德角進球後，他不只大肆慶祝，還轉身與附近阿根廷球迷互動嗆聲，雙方隔著座位互相叫陣，讓看台氣氛一度相當火熱。由於甲亢哥過去就是C羅（Cristiano Ronaldo）的死忠粉絲，也經常以「反梅西、反阿根廷」的搞笑人設製造話題，這次他公開力挺維德角，更讓這場原本就充滿戲劇張力的比賽，又多了一層網路世代的娛樂效果。這段畫面在社群媒體上流傳後，立刻引發討論。不少球迷笑稱：「甲亢哥又來了」、「這反應太有戲」、「他真的比球員還激動」，也有人認為，正是這種誇張又直接的情緒反應，讓他成為世界盃場邊最具話題性的網紅之一。雖然維德角最終在延長賽以2：3不敵阿根廷，無緣更進一步，但這支50萬人口的非洲島國球隊已經寫下隊史新頁。首次參加世界盃就能闖進32強，甚至在淘汰賽一度逼平衛冕軍阿根廷，已足以成為本屆賽事最鼓舞人心的黑馬故事之一。