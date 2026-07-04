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▲曾與9m88一起合作〈B.O.〉的ØZI（如圖），預告這次與黃宣三人將帶來共演驚喜彩蛋。（圖／物子巡演工作室提供）

■活動名稱:Taiwanese Waves at SummerStage 2026

■活動日期:2026/8/16 (日)

■活動時間：（當地時間）5:00pm – 9:30pm

■活動地點：紐約中央公園 Rumsey Playfield

■演出卡司：9m88、YELLOW 黃宣、ØZI 、Mong Tong 夢東、Chinatown Records 華埠錄音

一年一度的紐約夏日音樂節（SummerStage）登場，「Taiwanese Waves（台灣之夜）」邁入十週年，9m88、YELLOW黃宣、ØZI 三位好友集結組成限定團體，將無可取代的「台流」魅力持續推上國際舞台。曾與9m88一起合作〈B.O.〉的ØZI，也搶先預告三人將帶來共演驚喜彩蛋，透露共演不僅僅是合唱，更將透過黃宣所組的樂團，把彼此音樂風格融合在一塊，變成一段特別限定演出，「《夏日音樂節》每年五月到八月於美國紐約中央公園盛大登場，由臺灣知名策展人嚴敏所推動「Taiwanese Waves台灣之夜」從2016年起正式登上舞台，陸續邀請到安溥、萬芳、阿爆、滅火器、落日飛車、桑布伊、林生祥、魏如萱、鄭宜農等多位知名音樂人到場開唱。今年迎來「Taiwanese Waves台灣之夜」十周年，特別邀來樂壇新世代指標性⼈物同台獻聲，包括9m88、YELLOW黃宣、ØZI三位領銜主演，還有深受國際樂迷喜愛的 Mong Tong（夢東）及台裔美籍創作歌⼿ Chance Emerson，誓言用「台流」音樂能量征服全場紐約客。9m88 二度參加Taiwanese Waves，晉升為「學姐」的她，向學弟黃宣、ØZI喊聲「享受舞台」。9m88得知再度受邀擔任嘉賓，開心表示：「像回娘家般興奮又期待！」原來出道前就在紐約唸書的她，直言把紐約當「第二個家」，並向黃宣、ØZI喊話：「不用想太多，誠實地感受、盡情地分享音樂，一起與台下觀眾創造回憶！」對於首次參與Taiwanese Waves演出，黃宣、ØZI都抱以高度期待，並且各自準備了與「紐約」有關的歌單。其中黃宣決定把十年前在紐約旅遊時啟發靈感所寫的歌〈不開燈俱樂部〉重新拿出來詮釋，「我想把當時在紐約旅行的那份感動重新返照回這個城市，這也算一種『善的循環』。」曾與9m88一起合作〈B.O.〉的ØZI，則預告三人將帶來共演驚喜彩蛋，這是三人認識多年第一次合作，讓ØZI期待說：「即便認識這麼久，也都只跟他們兩位各自表演過，這算是我們首次一起同台。」Taiwanese Waves 是由在紐約留學及工作逾 10 年的嚴敏召集而成，以推廣台灣音樂為中心理念於 2016 年首次舉辦，迄今已準備邁入第 10 年。作為在紐約市最大音樂盛典之一、開辦⻑達三十年的中央公園SummerStage 音樂節，第一個以亞洲中心的策展理念而正式取得官方邀請函的策展單位，Taiwanese Waves 不但年年場次爆滿，也已然成為美東地區華人社群一年一度的夏日活動盛事。