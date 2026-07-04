作者：財訊雙週刊／張道宜
連結SK海力士的個股型槓桿ETF，正以驚人高報酬席捲美國與亞洲市場，但同時也掀起高波動，連監管機關都喊「後悔」。投資人應該如何理解這類產品？
「我很後悔，當初應該擋下它的。」負責金融監管政策執行的韓國金融監督院院長李燦鎮6月22日公開表態，將近期韓股的劇烈波動，6月兩度觸發熔斷，歸咎於該國今年5月27日上線的16檔個股型槓桿ETF。雖然台灣並未開放相關產品，但監管機構的罕見回應，以及SK海力士股價的大幅波動，讓這類產品近期成為焦點。
《財訊》雙週刊指出，所謂的個股型ETF（Single Stock ETF），指的是針對單一個股進行策略操作，藉由期貨、選擇權等衍生性金融商品，達到複製個股績效的目的。如此大費周章設計個股ETF，除了可以創造正向或反向槓桿的效果，也可以搭配掩護性買權（Covered Call）策略。
散戶搶 個股槓桿ETF夯
以YieldMax TSLA期權收益策略ETF（TSLY）為例，其並未持有特斯拉股票，而是透過選擇權合成特斯拉的股價曝險，同時賣出個股買權（call選擇權），收取權利金提高配息收入。雖然策略各異其趣，都聲稱提供散戶以便宜、便利的方式，針對個股進行短線的作多或放空。
其中槓桿／反向型的個股型ETF，因為近年股市大多頭，散戶資金加速湧入；在相關產品2022年7月橫空出世時，資產規模不到1億美元，截至2026年5月為止，資產規模已經超過350億美元。而發行商也投市場所好，甚至SpaceX 6月12日掛牌前，倫敦交易所就已上架其3倍槓桿ETP（交易所交易產品，等同於ETF）。
根據《財訊》雙週刊報導，目前美國已經有450檔個股型ETF，亞洲區則才剛起步，由香港率先在2025年開放，搭上近年亞洲科技股熱潮，也獲得散戶關注。去年10月15日在香港上市的南方東英SK海力士兩倍ETF，今年5月資產規模還不到40億美元（約1274億元台幣），但截至6月24日，已接近160億美元（約5100億元台幣），迅速躍居全球最大的個股型槓桿ETF。
共同基金資訊商晨星（Morningstar）資料指出，光是今年第1季，流入基金市場的622億元港幣中，就有將近1/3進到這類產品。為了發揮槓桿產品龐大的資金吸引力，香港證監會今年6月6日也修法，將個股型槓反ETF的追蹤範圍，從原本僅限海外掛牌股票，擴大到流動性高的香港本土超大型股。可以預見，接下來會有更多單一個股槓反ETF陸續上市。
非偶然 韓股市場結構釀災
南方東英首席投資官王毅回覆《財訊》採訪表示，個股槓桿與反向ETF產品2025年起才獲准在香港發售，南方東英是最早切入該市場的ETF發行商，當時最早一批產品，正是以美國、韓國個股槓反為標的。除了SK海力士外，三星槓桿兩倍也受到市場歡迎，兩者都創造資產規模10倍成長的業績。
也正是這種市場吸引力，促使韓國市場跟進開放。Leverage Shares台灣負責人賴承揚分析，韓國散戶對槓桿產品的胃口由來已久，不僅長期是美股3倍槓桿ETF（如3倍作多那斯達克指數的TQQQ）的重要買方，也曾是倫敦掛牌3倍作多特斯拉產品（TSL3）的最大持有方。儘管韓國監管單位過去堅持ETF應該分散投資，無意推出個股型ETF，但眼見美國、香港同類產品持續吸納韓國本土資金，當局才修法開放。
賴承揚澄清，事實上韓國修訂規則時，已針對單一股票槓桿ETF設計投資人保護措施，除了要求投資人要完成共兩小時的課程與測驗、要求產品清楚標示，也要求投資人需要至少有1000萬韓元（約20萬元台幣）的基本存款要求。「不過，從這次監管機構的強硬發言來看，可能會進一步提高交易門檻、限制信用交易、強化券商端風控，或調整產品設計與交易規則。」
個股型ETF在美國行之有年，鮮少釀成系統性風波，這次韓國會掀起這麼大的波瀾，關鍵在於「連結標的」。《財訊》採訪得知，韓國目前有16檔個股ETF，產品鎖定的都是三星電子與SK海力士，原因在於，韓國規定可作為槓桿標的的個股，必須過去3個月平均占大盤市值至少10%、成交量至少5%；而符合資格的，目前只有三星與SK海力士。再加上許多韓國散戶積極融資買進，導致任何波瀾，就會大規模強迫平倉，觸發熔斷機制，掀起市場海嘯。
換言之，其中的問題來源不是產品，而是市場結構。高盛示警，當連結這兩檔的槓桿產品驅動其1/3以上的日成交量時，就會出現「尾巴搖狗」（tail wagging the dog）的現象，也就是槓桿ETF的同向買賣壓，幾乎直接推動大盤。相反的，美國沒有任何單一股票在標普500占到這種權重，所以單一個股ETF再怎麼波動，也很難拉動整個指數乃至於觸發熔斷。
須謹慎 槓桿ETF宜短打
回到台灣，雖然國內並無開放單一股票槓桿或反向ETF產品，但近年台灣年輕投資世代也掀起「正二」熱潮，也就是投資包括台灣50，或加權指數正二的指數槓桿ETF，規模成長也相當快速。以元大台灣50正二（00631L）為例，截至6月24日規模也來到2322億元台幣，是亞洲第2大的槓桿ETF，僅次於南方東英SK海力士兩倍ETF。
然而，只要持有槓桿或反型的ETF的投資人，必須審慎注意風險。《財訊》雙週刊分析，其一是「波動拖累」，產品追蹤的是每日報酬，每天都需要重新計算槓桿，長期報酬會偏離槓桿倍數。
其二是「成本侵蝕」，槓反產品費用率約在1至2%，遠高於市值型ETF的0.5至1%之間；再加上槓桿、反向ETF常見折溢價與追蹤誤差，長期都會影響報酬。
其三是「心理門檻」，以南方東英SK海力士正二ETF為例，今年3月單月就回撤逾52%，投資人能否撐住原訂長線策略，和事前看回測完全是兩回事。這也是為何王毅與賴承揚均強調，這類產品非長期持有標的，僅建議具槓反交易經驗者參與。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊第767期）
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「我很後悔，當初應該擋下它的。」負責金融監管政策執行的韓國金融監督院院長李燦鎮6月22日公開表態，將近期韓股的劇烈波動，6月兩度觸發熔斷，歸咎於該國今年5月27日上線的16檔個股型槓桿ETF。雖然台灣並未開放相關產品，但監管機構的罕見回應，以及SK海力士股價的大幅波動，讓這類產品近期成為焦點。
《財訊》雙週刊指出，所謂的個股型ETF（Single Stock ETF），指的是針對單一個股進行策略操作，藉由期貨、選擇權等衍生性金融商品，達到複製個股績效的目的。如此大費周章設計個股ETF，除了可以創造正向或反向槓桿的效果，也可以搭配掩護性買權（Covered Call）策略。
散戶搶 個股槓桿ETF夯
以YieldMax TSLA期權收益策略ETF（TSLY）為例，其並未持有特斯拉股票，而是透過選擇權合成特斯拉的股價曝險，同時賣出個股買權（call選擇權），收取權利金提高配息收入。雖然策略各異其趣，都聲稱提供散戶以便宜、便利的方式，針對個股進行短線的作多或放空。
其中槓桿／反向型的個股型ETF，因為近年股市大多頭，散戶資金加速湧入；在相關產品2022年7月橫空出世時，資產規模不到1億美元，截至2026年5月為止，資產規模已經超過350億美元。而發行商也投市場所好，甚至SpaceX 6月12日掛牌前，倫敦交易所就已上架其3倍槓桿ETP（交易所交易產品，等同於ETF）。
根據《財訊》雙週刊報導，目前美國已經有450檔個股型ETF，亞洲區則才剛起步，由香港率先在2025年開放，搭上近年亞洲科技股熱潮，也獲得散戶關注。去年10月15日在香港上市的南方東英SK海力士兩倍ETF，今年5月資產規模還不到40億美元（約1274億元台幣），但截至6月24日，已接近160億美元（約5100億元台幣），迅速躍居全球最大的個股型槓桿ETF。
共同基金資訊商晨星（Morningstar）資料指出，光是今年第1季，流入基金市場的622億元港幣中，就有將近1/3進到這類產品。為了發揮槓桿產品龐大的資金吸引力，香港證監會今年6月6日也修法，將個股型槓反ETF的追蹤範圍，從原本僅限海外掛牌股票，擴大到流動性高的香港本土超大型股。可以預見，接下來會有更多單一個股槓反ETF陸續上市。
非偶然 韓股市場結構釀災
南方東英首席投資官王毅回覆《財訊》採訪表示，個股槓桿與反向ETF產品2025年起才獲准在香港發售，南方東英是最早切入該市場的ETF發行商，當時最早一批產品，正是以美國、韓國個股槓反為標的。除了SK海力士外，三星槓桿兩倍也受到市場歡迎，兩者都創造資產規模10倍成長的業績。
也正是這種市場吸引力，促使韓國市場跟進開放。Leverage Shares台灣負責人賴承揚分析，韓國散戶對槓桿產品的胃口由來已久，不僅長期是美股3倍槓桿ETF（如3倍作多那斯達克指數的TQQQ）的重要買方，也曾是倫敦掛牌3倍作多特斯拉產品（TSL3）的最大持有方。儘管韓國監管單位過去堅持ETF應該分散投資，無意推出個股型ETF，但眼見美國、香港同類產品持續吸納韓國本土資金，當局才修法開放。
賴承揚澄清，事實上韓國修訂規則時，已針對單一股票槓桿ETF設計投資人保護措施，除了要求投資人要完成共兩小時的課程與測驗、要求產品清楚標示，也要求投資人需要至少有1000萬韓元（約20萬元台幣）的基本存款要求。「不過，從這次監管機構的強硬發言來看，可能會進一步提高交易門檻、限制信用交易、強化券商端風控，或調整產品設計與交易規則。」
個股型ETF在美國行之有年，鮮少釀成系統性風波，這次韓國會掀起這麼大的波瀾，關鍵在於「連結標的」。《財訊》採訪得知，韓國目前有16檔個股ETF，產品鎖定的都是三星電子與SK海力士，原因在於，韓國規定可作為槓桿標的的個股，必須過去3個月平均占大盤市值至少10%、成交量至少5%；而符合資格的，目前只有三星與SK海力士。再加上許多韓國散戶積極融資買進，導致任何波瀾，就會大規模強迫平倉，觸發熔斷機制，掀起市場海嘯。
換言之，其中的問題來源不是產品，而是市場結構。高盛示警，當連結這兩檔的槓桿產品驅動其1/3以上的日成交量時，就會出現「尾巴搖狗」（tail wagging the dog）的現象，也就是槓桿ETF的同向買賣壓，幾乎直接推動大盤。相反的，美國沒有任何單一股票在標普500占到這種權重，所以單一個股ETF再怎麼波動，也很難拉動整個指數乃至於觸發熔斷。
須謹慎 槓桿ETF宜短打
回到台灣，雖然國內並無開放單一股票槓桿或反向ETF產品，但近年台灣年輕投資世代也掀起「正二」熱潮，也就是投資包括台灣50，或加權指數正二的指數槓桿ETF，規模成長也相當快速。以元大台灣50正二（00631L）為例，截至6月24日規模也來到2322億元台幣，是亞洲第2大的槓桿ETF，僅次於南方東英SK海力士兩倍ETF。
然而，只要持有槓桿或反型的ETF的投資人，必須審慎注意風險。《財訊》雙週刊分析，其一是「波動拖累」，產品追蹤的是每日報酬，每天都需要重新計算槓桿，長期報酬會偏離槓桿倍數。
其二是「成本侵蝕」，槓反產品費用率約在1至2%，遠高於市值型ETF的0.5至1%之間；再加上槓桿、反向ETF常見折溢價與追蹤誤差，長期都會影響報酬。
其三是「心理門檻」，以南方東英SK海力士正二ETF為例，今年3月單月就回撤逾52%，投資人能否撐住原訂長線策略，和事前看回測完全是兩回事。這也是為何王毅與賴承揚均強調，這類產品非長期持有標的，僅建議具槓反交易經驗者參與。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊第767期）
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