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▲沃齊尼亞本屆世界盃對西班牙完成7次撲救、對阿根廷完成8次撲救，成為維德角首次參賽就闖進32強的最大功臣之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，維德角最終在延長賽以2：3惜敗衛冕軍阿根廷，黑馬之旅畫下句點，但40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）卻把自己踢成了本屆世界盃最傳奇的人物之一。面對梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷狂攻，沃齊尼亞全場完成8次有效撲救，其中4次擋下梅西極具威脅的射門，包含單刀、弧線自由球與門前攻勢。從小組賽對西班牙7次撲救，到淘汰賽對阿根廷8次撲救，這位首次站上世界盃舞台的40歲老門神，徹底讓全世界記住他的名字。維德角面對阿根廷的32強戰，原本被外界視為強弱懸殊的對決，但比賽內容卻完全不是一面倒。阿根廷雖然掌握較多攻勢，也靠梅西早早破門，但維德角展現驚人韌性，一路把比賽拖進延長賽。其中最關鍵的人物，就是門將沃齊尼亞。根據賽後數據統計，他全場完成8次有效撲救，其中有4次是直接化解梅西的射門威脅。無論是梅西的近距離單刀、品質極高的弧線自由球，還是阿根廷在禁區內的連續攻勢，沃齊尼亞都一次次用反應、判斷與站位把球擋下。對一名40歲、首次參加世界盃的門將來說，這已經不是普通的高水準表現，而是足以被球迷稱為「封神」的一戰。沃齊尼亞本屆世界盃最早爆紅，是小組賽首戰面對西班牙。當時維德角面對賽前被普遍看好的歐洲強權，全場承受巨大壓力，但沃齊尼亞高接低擋，單場完成7次關鍵撲救，幫助球隊以0：0逼平西班牙，也讓維德角寫下隊史世界盃首戰不敗的歷史。如今面對阿根廷，他又繳出8次撲救的誇張數據。換句話說，維德角本屆最艱難的兩場比賽，一場對西班牙、一場對阿根廷，沃齊尼亞合計完成15次撲救，幾乎是用雙手把球隊從強權圍攻中硬生生撐住。維德角最後雖然出局，但他們能在世界盃首秀一路闖進32強，甚至與阿根廷鏖戰到延長賽，沃齊尼亞絕對是最大功臣之一。沃齊尼亞的故事不只發生在球場上，也在社群平台徹底爆炸。外媒報導指出，沃齊尼亞在世界盃開踢前IG追蹤數大約只有5萬人左右，但靠著對西班牙的神級表現，他的追蹤數在短時間內暴衝，後續更已突破1875萬，部分媒體甚至估計已逼近1800萬。這種漲粉速度，幾乎是世界盃版的灰姑娘故事。過去他長年在歐洲較低層級聯賽打拚，並不是全球球迷熟悉的一線球星；但短短幾場世界盃，他從默默無名的非洲島國門將，變成全球社群追蹤的焦點人物。世足賽最迷人的地方也就在此，有些球員不需要豪門履歷，也能靠一場比賽、一連串神撲，在最大舞台把人生徹底翻轉。沃齊尼亞值得一張大合約嗎？如果從競技層面來看，40歲門將要獲得歐洲主流聯賽長年大約並不容易。年齡、體能維持、聯賽適應與長期投資價值，都是俱樂部評估時不得不考慮的因素。不過，若以短期補強、老將替補門將、盃賽經驗角色來看，沃齊尼亞本屆世界盃的表現，絕對足以讓一些球隊重新評估他的市場價值。但真正可能爆發的，反而是商業價值。沃齊尼亞的社群追蹤數在世界盃期間暴漲，代表他已經不只是「一名守門員」，而是一個具備故事性、話題性與全球曝光度的運動人物。對球鞋品牌、門將手套品牌、運動飲料、非洲市場與葡語系市場來說，他都有很強的行銷價值。