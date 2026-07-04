這週末（7月4日）美國迎來建國250週年國慶日，許多美國民眾都有跟親友出遊、結伴觀看國慶煙火的計畫，不過，對於部分「鏟屎官」而言，國慶日反而應該乖乖待在家，盼能降低愛犬愛貓對於國慶煙火的焦慮，以及在人潮眾多處走失的風險。
《紐約郵報》引述寵物與家庭定位服務公司「Life360」的調查，超過一半的飼主表示，國慶日會選擇留在家中，主要是擔心煙火聲讓寵物受驚，甚至導致毛孩逃跑或走失。
📌 煙火加劇恐慌 寵物壓力大幅上升
研究指出，超過75%的狗狗，會在國慶大肆施放煙火期間，出現高度壓力的症狀，約22%的狗狗曾因受到驚嚇試圖逃離，只有約14% 的走失犬最終被成功找回。
專家表示，煙火的巨大聲響會觸發動物應激反應，即使是平常性格溫和穩定的毛孩，也可能突然失控並逃跑。
📌 走失風險高峰 7月4日前後最危險
動物收容與追蹤資料顯示，每年美國國慶日前後，是寵物走失的高峰期之一，收容所通常會在7月4日至6日期間，接收大量走失寵物，原因包括：煙火聲驚嚇、人潮太多、門窗沒關好。
📌 飼主提前準備 減少寵物焦慮
專家建議，飼主可以提前讓寵物適應煙火聲音（降敏訓練），適時使用安撫、減壓產品，在家中打造安靜安全空間，使用白噪音或電視聲掩蓋煙火，確保寵物佩戴有身份標籤的項圈、植入晶片與定位功能。
📌 越來越多飼主選擇「陪伴取代慶祝」
隨著寵物被視為家庭一分子的比例提升，「留在家中陪毛孩」逐漸成為美國國慶日的新趨勢，許多飼主寧願放棄派對與出遊，也不希望寵物在煙火聲中受驚或走失。
分析認為，此現象反映出美國寵物文化的轉變，原本的國慶煙火的歡樂氛圍，似乎正在被「寵物安全與情緒照護」重新定義。
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📌 煙火加劇恐慌 寵物壓力大幅上升
研究指出，超過75%的狗狗，會在國慶大肆施放煙火期間，出現高度壓力的症狀，約22%的狗狗曾因受到驚嚇試圖逃離，只有約14% 的走失犬最終被成功找回。
專家表示，煙火的巨大聲響會觸發動物應激反應，即使是平常性格溫和穩定的毛孩，也可能突然失控並逃跑。
📌 走失風險高峰 7月4日前後最危險
動物收容與追蹤資料顯示，每年美國國慶日前後，是寵物走失的高峰期之一，收容所通常會在7月4日至6日期間，接收大量走失寵物，原因包括：煙火聲驚嚇、人潮太多、門窗沒關好。
📌 飼主提前準備 減少寵物焦慮
專家建議，飼主可以提前讓寵物適應煙火聲音（降敏訓練），適時使用安撫、減壓產品，在家中打造安靜安全空間，使用白噪音或電視聲掩蓋煙火，確保寵物佩戴有身份標籤的項圈、植入晶片與定位功能。
📌 越來越多飼主選擇「陪伴取代慶祝」
隨著寵物被視為家庭一分子的比例提升，「留在家中陪毛孩」逐漸成為美國國慶日的新趨勢，許多飼主寧願放棄派對與出遊，也不希望寵物在煙火聲中受驚或走失。
分析認為，此現象反映出美國寵物文化的轉變，原本的國慶煙火的歡樂氛圍，似乎正在被「寵物安全與情緒照護」重新定義。