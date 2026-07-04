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▲蕭美琴開球。（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴昨（3）晚前往台北天母棒球場出席美國在台協會（AIT）攜手中華職棒味全龍隊舉辦「台美友好之夜 America Day x American Night Market」活動，與各界共同慶祝美國建國250週年，並祝福美國獨立紀念日快樂。擔任開球嘉賓的蕭美琴，在開球完後，也興奮地向前總統蔡英文詢問「有看到我投嗎？」沒想到蔡英文馬上吐槽，「有有有，掉到地上去了」。蕭美琴致詞時表示，很高興與球迷們一起參加「台美友好之夜」，祝賀「美國獨立建國250週年」，今年也是台灣實施總統直選30週年，民主自由是台美的信念，棒球是共同的嗜好、熱愛，也藉此拉近彼此距離，盼共同為今日對戰球隊加油，並再次祝福美國250週年獨立紀念日快樂。隨後，蕭美琴與酷澎全球事務長Rob Porter擔任開球嘉賓，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）及東園國小少棒隊代表擔任打擊嘉賓，無任所大使暨台灣運動好事協會執行長劉柏君並擔任主審，共同為精彩賽事揭開序幕。蕭美琴回到看台貴賓室時，看到蔡英文便詢問「有看到我投嗎？」未料，蔡英文馬上吐槽，「有有有，掉到地上去了」；蕭美琴開玩笑說，「你看每個人都稱讚我，只有你嫌我，其他人都有給我一些鼓勵」；蔡英文則說，「妳在那裡（指場邊）投的時候是有投進的」、「我比較嚴格一點」。蔡英文在社群發文表示，他的棒球衣背號是67，谷立言選了1號，蕭美琴選了11號；他提到，棒球一直是台灣和美國共同的語言，也是彼此交流最好的話題之一，祝福台美友誼持續升溫，台美關係堅若磐石，一起在國際舞台上合作，打出更多精彩的好球。美國在台協會表示，這場盛會融合了美台共同熱愛的棒球運動與道地美式球場文化，更彰顯了美台人民之間深厚且持久的夥伴關係，這份並肩的情誼，再次見證了美台關係歷久彌堅的堅實基礎。美國在台協會提到，活動的另一大核心亮點，是特別邀請到台灣首位女性國際主審無任所大使劉柏君擔任開球主審，並邀請勇奪2025年威廉波特世界少棒聯盟錦標賽（LLWS）世界冠軍的台北市前東園國小少棒隊一同共襄盛舉，充分展現了美台基層體育交流的卓越成果。美國在台協會說，棒球教會團隊合作、堅韌與共享的熱情，這也正是美台夥伴關係的絕佳寫照，感謝所有出席的貴賓與夥伴，在美國建國250週年之際與我們並肩同行，「我們期待美台雙方持續攜手，共同打造互利共贏的繁榮未來！」