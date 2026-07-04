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▲C羅在年紀大了之後，基本上只擔任純終結者，上一場對上克羅埃西亞的淘汰，他全場只帶球跑了「4公尺」左右。（圖／路透／達志影像）

▲維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）在對阿根廷的32強淘汰賽完成8次有效撲救，其中4次擋下梅西（Lionel Messi）的射門威脅。（圖／路透／達志影像）

根據西班牙媒體《馬卡報》報導，2026年世界盃出現了一項令人莞爾的有趣數據：維德角（Cape Verde）40歲老門將沃齊尼亞（Vozinha）在本屆賽事中完成的「過人次數」，竟然比葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）還要多！這則充滿話題性的趣味軼事，為本屆世界盃增添了不少討論熱度。這位極具個人魅力的維德角門將，在16強淘汰賽以2：3惜敗阿根廷的比賽中，展現了絕佳的腳下功夫。上半場中段，面對阿根廷前鋒勞塔羅（Lautaro Martinez）的積極逼搶，沃齊尼亞冷靜地用一次扣球動作，漂亮地擺脫了對手，成功締造1次過人成功的數據。令人意外的是，這僅僅「1次」的過人數據，就已經超越了C羅。本屆賽事至今，C羅雖然已經攻入3球，並踢滿了3場小組賽，在對陣克羅埃西亞的淘汰賽中也有不少出場時間，但他至今尚未透過個人動作成功擺脫過任何對手（過人次數為0）。沃齊尼亞在結束世界盃之旅後，絕對可以驕傲地把這個「過人次數超越C羅」的故事帶回家。C羅在年紀大了之後，基本上只擔任純終結者，上一場對上克羅埃西亞的淘汰，他全場只帶球跑了「4公尺」左右，完全變成終結點，這也是此紀錄會產生的原因，除了這次精彩的過人，沃齊尼亞在對陣阿根廷的比賽中也展現了極高的競技水準。他全場貢獻了高達8次撲救，屢次化解衛冕軍的猛烈攻勢。值得一提的是，沃齊尼亞在賽前接受採訪時曾透露，自己一直以來的夢想就是能與梅西（Lionel Messi）在球場上交手，並盛讚梅西是歷史上最偉大的球員。這場比賽不僅讓他圓了夢，更讓他以出色的表現贏得了全世界的掌聲。隨著在16強戰中以2比3惜敗阿根廷，維德角隊史首次的世界盃驚奇之旅也正式劃下句點。儘管遺憾出局，但他們在面對衛冕冠軍時兩度落後、兩度扳平的頑強韌性，已深深震撼了全球球迷。賽後，非洲足聯（CAF）官方帳號也特別發文向這支超級黑馬致敬：「你們向世界展示了真正的維德角。感謝你們所做的一切，我們永遠為你們感到驕傲。」