我是廣告 請繼續往下閱讀

中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總計約1300公噸問題油品流向泰山、福壽及福懋等3家業者。台中食安處昨公布第二波稽查結果，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等全部中標。對此，國防部緊急聲明，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求副供中心下架及送驗；國軍各單位均已停止使用。中聯油脂致癌油連環爆，影響下游廠商泰山、福壽、福懋等大廠共1300公噸油品流入市面，台中市府第一波追查結果，揭露福壽實業、福懋油脂兩家公司共224家下游業者名單，包括路易莎咖啡、晶華酒店、老協珍、卜蜂、味王及爭鮮、貴族世家等知名品牌都曾進貨。中市府昨公布第二波稽查結果，福壽新增149家業者，包括味全、金色三麥、國防部福利事業管理處等，另外泰山企業下游業者有大里好樂迪等13家，總計全國至少300家業者中標。國防部表示，針對福壽及泰山供售品項，已於2日要求副供中心下架及送驗；國軍各單位均已停止使用，賡續掌握食藥署網站公布的各項資訊，主動查察。