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南台灣工作機會成長排名：物流居冠、服務醫療緊追

北部成熟市場平穩、中部逐步復甦

畢業求職高峰，究竟要在離家近的舒適圈找工作，還是去外地放手一搏？1111人力銀行盤點北、中、南」三大區域工作機會數，發言人曾仲葳表示，整體而言北部擁有全台最多工作機會，而中部受到關稅等衝擊，徵才力道不如南部強勁，今年上半年數據來看，南部工作機會成長速度明顯高於北部和中部。根據1111人力銀行資料庫顯示「北、中、南」區域，2026年1-6月與去年同期相較，南部工作機會年增近一成來看，明顯超過北部跟中部的5至6%，顯示就業市場板塊正悄悄往南位移。數據反映半導體、AI與智慧製造等新興產業持續擴張，以及科技投資帶動區域經濟與就業成長。全球AI題材蓬勃發展，根據南科管理局日前公布，今年1至4月整體營業額突破兆元大關，達到1兆971億元，較去年同期大幅成長21.3%。南台灣工作機會年成長排名業別，以「運輸物流/倉儲/貿易」16.46%居冠，其次是「一般服務業」13.95%，以及「醫療照護/環境衛生」13.62%、「電子科技/資訊/軟體/半導體」10.51%、「批發/零售」9.44%。曾仲葳指出，從產業別來看，南台灣工作機會成長並非只有科技業受惠，而是呈現「科技投資帶動百工興盛」的擴散效應。科技大廠設廠、產業聚落形成，加上人口與消費活動增加，使物流、服務、醫療及零售等產業同步受惠。曾仲葳說，運輸物流位居第一，反映出近年南台灣產業結構的改變。隨著半導體、電子零組件及智慧製造持續擴產，企業對運輸、倉儲管理、進出口報關及供應鏈管理的人力需求同步提升；再者電商持續成長，也讓物流司機、倉管、採購、物流管理等職缺快速增加。而受到南科園區工作人口增加，周邊的餐飲、清潔、保全、美容美髮、休閒娛樂及物業管理等一般生活服務需求也會同步成長。「整體而言北部擁有全台最多工作機會，依然是最大就業市場」，曾仲葳說，原本就聚集企業總部、金融業、資訊科技及服務業，市場規模已相當成熟，因此成長速度較為平緩。而中部的精密機械、工具機、半導體設備、電動車零組件等產業，受到去年台美對等關稅衝擊，產業正逐漸復甦中，反映在徵才力道不如南部強勁。她表示，徵才觸角已從科技領域延伸至百工百業，隨著中南部薪資條件改善、職缺增加，加上產業圈發展成熟，有越來越多上班族開始考慮留鄉或返鄉發展，「在地就業、在地生活」將成為近年勞動市場縮影。