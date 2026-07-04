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▲維德角兩度在落後情況下追平阿根廷，展現驚人韌性，也逼出衛冕軍在防守轉換、禁區保護與專注度上的隱憂。（圖／美聯社／達志影像）

▲阿根廷靠著後衛羅梅羅（Cristian Romero）在第111分鐘的關鍵頭槌，以3：2驚險擊退展現無比韌性的維德角，有驚無險地收下16強門票。（圖／美聯社／達志影像）

▲維德角雖然最終止步32強，但首次參加世界盃就能與阿根廷血戰120分鐘，已成為本屆賽事最令人尊敬的黑馬之一。（圖／路透／達志影像）

阿根廷贏了，卻很難讓人安心！2026年美加墨世界盃32強淘汰賽，衛冕軍面對首度參賽的維德角，原本被外界視為實力懸殊的對決，最後卻一路被逼進延長賽，直到第111分鐘才靠羅梅羅（Cristian Romero）的折射頭槌烏龍球，以3：2驚險搶下16強門票。不過，阿根廷若仍只能依賴梅西解題，衛冕軍的路恐怕只會越走越難。這場勝利當然延續了阿根廷的衛冕之路，但過程比結果更值得警惕：梅西（Lionel Messi）踢滿120分鐘，仍是球隊最主要的進攻答案；後防線兩度被維德角扳平，也讓阿根廷在防守專注度、轉換速度與禁區保護上的問題被徹底放大，下一戰面對靠PK大戰淘汰澳洲、韌性十足的埃及時，只怕是沒這麼容易過關。從帳面實力來看，阿根廷對維德角本應是32強賽中差距最明顯的組合之一。阿根廷是衛冕軍，陣中有梅西、恩佐・費爾南德斯（Enzo Fernández）、羅梅羅、利桑德羅・馬丁內斯（Lisandro Martínez）、艾米利亞諾・馬丁內斯（Emi Martínez）等主力核心；維德角則是首次參加世界盃，就一路靠紀律、防守與韌性闖進淘汰賽。但這場比賽真正暴露的，是阿根廷在進入淘汰賽後，面對低位防守與快速反擊時，仍缺乏穩定壓制對手的能力。梅西第29分鐘接應長傳破門，替阿根廷打開局面，但領先後的阿根廷並沒有真正掌控比賽節奏，反而讓維德角一次次靠反擊、定位球與邊路推進製造混亂。對衛冕軍來說，這不是一句「狀態不佳」那麼簡單，而是一個訊號：只要對手能熬過阿根廷前段攻勢，並把比賽拖進身體對抗與情緒拉扯，阿根廷的控制力就會開始下降。梅西本場踢滿120分鐘，貢獻進球、助攻與多次關鍵射門，從數據到影響力都仍是阿根廷最重要的球員。問題在於，這種「最重要」已經逐漸變成「太重要」。阿根廷進攻端許多最有威脅的回合，仍然必須由梅西來啟動或終結。他要回撤接球、分球轉移、吸引包夾，也要在禁區前做最後一腳判斷。當比賽進入僵局時，隊友第一時間尋找的答案，幾乎還是梅西。這當然是梅西的價值，也是阿根廷多年來能在大賽保持競爭力的原因。但從另一個角度看，39歲的梅西如果還必須在32強面對維德角時燃燒120分鐘，這對衛冕軍而言絕不是健康訊號。阿根廷不是沒有其他進攻人才，而是當比賽壓力升高時，球隊仍習慣把所有難題交回梅西腳下，這種依賴在一場比賽中可能救命，但在連續高強度淘汰賽中，會逐漸變成風險。維德角本場最令人驚訝的地方，不只是他們能進2球，而是兩次落後後都沒有崩盤。這對一支首次參賽的球隊來說極不容易，也說明他們並不是靠運氣走到這裡。第一次追平，來自阿根廷防線盯人與保護禁區的鬆動。當維德角在轉換中把球推進到危險區域，阿根廷中後場出現看球不看人的問題，讓杜阿爾特（Deroy Duarte）獲得機會扳成1：1，由此可見整條防線在攻守轉換時的警覺不足。第二次追平更加致命。延長賽中，阿根廷好不容易重新取得2：1領先，照理說應該把比賽節奏壓低，盡量避免給對手反擊空間。但維德角邊後衛卡布拉爾（Sidny Cabral）仍能從左路內切，轟出高品質遠射，將比分追成2：2。這代表阿根廷在比賽後段的壓迫、補位與外圍保護，都沒有做到冠軍球隊該有的水準。阿根廷防線並不缺球星。羅梅羅是頂級中衛，利桑德羅・馬丁內斯具備出球與對抗能力，大馬丁內斯也是大賽經驗豐富的門將。但本場面對維德角，阿根廷防線的問題不在個人履歷，而在整體穩定性。比賽中可以看到，當阿根廷控球時，兩名邊後衛與中場會積極前壓，試圖把維德角壓在半場，但一旦傳球失誤或第二落點沒有控制好，維德角只要用長傳或邊路速度把球送出去，阿根廷後場立刻會出現回追壓力。這正是淘汰賽最危險的地方。你可以控球70分鐘，但只要其中幾次轉換防守鬆掉，就可能被對手懲罰。維德角已經用2顆進球給了阿根廷警告；下一輪若是面對反擊速度、身體對抗與前場衝擊力更強的埃及，這種漏洞會被放得更大。阿根廷16強將面對埃及，這場比賽絕不會比對維德角輕鬆。埃及剛在32強淘汰賽與澳洲鏖戰120分鐘，最終靠PK大戰晉級，代表這支球隊同樣具備強大的抗壓性與纏鬥能力。更重要的是，埃及前場擁有薩拉赫（Mohamed Salah）這種能在一瞬間改變比賽的球星。即使薩拉赫狀態不一定在巔峰，但他在反擊中的速度、跑位與最後一腳，仍會對阿根廷防線形成巨大考驗。對阿根廷而言，下一戰的關鍵不是梅西還能不能進球，而是球隊能不能讓梅西不用每次都承擔全部答案。斯卡洛尼（Lionel Scaloni）必須讓中場提供更多推進與創造力，也必須讓防線在領先後更懂得收縮、控節奏與降低失誤。阿根廷仍是冠軍熱門，梅西仍是世界盃最具決定性的球員之一。但如果衛冕軍想一路走到最後，這場3：2絕不能只被當成驚險過關，而必須被視為一次警訊：梅西可以拯救阿根廷，但阿根廷不能永遠只靠梅西拯救。