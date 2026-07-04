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▲富保羅在節目中強調，詹姆斯生涯首度面臨「毫無壓力」的自由市場選擇。（圖／路透／達志影像）

▲騎士助理總管Weems——他是詹姆斯的高中隊友兼兒時玩伴，被富保羅形容為「詹姆斯的親兄弟」。（圖／美聯／達志影像）

洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在日前正式告知球團離隊決定後，他的未來動向成為全聯盟矚目的焦點。他的經紀人、Klutch Sports 執行長富保羅（Rich Paul）在最新一集的Podcast節目中，不僅親自拿出白板分析各隊潛在落腳處，更透露已27支球隊與他聯繫。根據知名記者Shams Charania與 ESPN報導，詹姆斯的最終選擇極有可能落在這6支球隊之中。富保羅在與主持人Max Kellerman的節目中，詳細列出了詹姆斯考慮的球隊，並分析了每支球隊的優缺點。Shams Charania 隨後統整出最有可能的「最終6隊名單」：費城76人（Philadelphia 76ers）、克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）、邁阿密熱火（Miami Heat）、丹佛金塊（Denver Nuggets）、明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）、金州勇士（Golden State Warriors）。紐約尼克、達拉斯獨行俠、波士頓塞爾提克與聖安東尼奧馬刺雖在節目中被提及，但被認為可能性極低，尤其尼克若非剛奪下總冠軍，否則原本會是首選。富保羅在節目中強調，詹姆斯生涯首度面臨「毫無壓力」的自由市場選擇：「他已經贏過了，也兌現了為洛杉磯帶來冠軍的承諾。這次的決定純粹是為了『快樂』——包括籃球層面、生活品質、團隊情誼與競爭力。」▪️費城76人： 76人透過交易換來剛奪冠的傑倫·布朗（Jaylen Brown）後，情況徹底改變。富保羅直言：「當你擁有馬克西（Tyrese Maxey）、布朗與恩比德（Joel Embiid）時，怎能不引起詹姆斯的注意？」他認為詹姆斯的加入能「解鎖」76人的所有潛能。▪️克里夫蘭騎士： 「C-town」是詹姆斯的家鄉球隊。除了陣中擁有米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）與莫布利（Evan Mobley）等好手外，最大的「X因子」是騎士助理總管Weems——他是詹姆斯的高中隊友兼兒時玩伴，被富保羅形容為「詹姆斯的親兄弟」。▪️邁阿密熱火： 詹姆斯曾在這裡連續四年打進總決賽並兩度奪冠。如今熱火陣中除了原有的阿德巴約與新加盟的字母哥（Giannis Antetokounmpo），還有熟悉的總裁萊利（Pat Riley）與主帥史波斯查（Erik Spoelstra），這讓熱火的防守體系充滿吸引力。▪️丹佛金塊： 這是名單中最令人意外的黑馬。富保羅提到了三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）與他們旗下客戶戈登（Aaron Gordon），並強調詹姆斯陣營與金塊老闆克倫克家族（Kroenke family）關係密切。「如果不具備現實考量，金塊是不會出現在白板上的，」富保羅說。金州勇士： 早在詹姆斯宣布離隊前，勇士就是傳聞最盛的球隊。格林（Draymond Green）更選擇跳出合約重組，只為球隊騰出空間招募這位歷史得分王。富保羅提醒大家：「千萬別忘了柯瑞（Steph Curry）和格林在那裡。」▪️明尼蘇達灰狼： 富保羅肯定了以愛德華茲（Anthony Edwards）為首的灰狼陣容，以及他們管理層的積極度。富保羅透露，詹姆斯並不急著做出決定。許多球隊能提供的薪資空間有限，甚至只能開出390萬美元的老將底薪，但對這位即將迎來第24個賽季的41歲老將來說，這並非首要考量。「我對詹姆斯說，能在41歲還能有這麼多選擇，證明了你有多麼尊重這項運動。」富保羅表示，他們會仔細審視每一個選項，球迷們可以耐心期待這齣今夏最重量級的「決定」最終章。