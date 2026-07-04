我是廣告 請繼續往下閱讀

Jennie代言Ray-Ban快閃店來了！女神

同款墨鏡爽戴

▲Ray-Ban攜手Jennie引爆台北信義潮流現場。（圖／Ray-Ban提供）

▲多款人氣Ray-Ban雷朋熱門鏡款都能自由試戴。（圖／Ray-Ban提供）

9m88擔任Ray-Ban雷朋一日店長！跨界Café from Mars特調

▲Ray-Ban雷朋xCafé from Mars聯名特調 「ICON」。（圖／Ray-Ban提供）

免費玩Ray-Ban雷朋扭蛋！專屬拍貼機體驗

Jennie代言Ray-Ban雷朋期間限定快閃店

▲Jennie代言Ray-Ban雷朋期間限定快閃店登台。（圖／Ray-Ban提供）

韓國23.65、MTTIRÉ快閃登台！新光三越中港店開逛

可搭、可生活的韓系潮流場景，預告將推出快閃限定活動與驚喜優惠。



23.65、MTTIRÉ聯合快閃店



地址：新光三越台中中港店10樓快閃櫃位（台中市西屯區台灣大道三段301號）



時間：7月6日至7月15日



▲韓國人氣品牌MTTIRÉ將快閃登台。（圖／韓國現代百貨提供） ▲韓國知名原創設計師品牌23.65。（圖／韓國現代百貨提供）



韓國女團BLACKPINK成員Jennie代言的Ray-Ban快閃店來了！適逢品牌經典款Aviator飛行員墨鏡九十週年重要里程碑，在台北信義區打造期間限定沉浸式品牌體驗空間，除了可以試戴女神同款、還有A$AP Rocky聯名款，今（4）日還有音樂才女9m88擔任一日店長，現場可以免費玩扭蛋抽獨家好禮、還有專屬拍貼機體驗。Ray-Ban雷朋今年4月宣布Jennie為全球品牌代言人，帶動一波國際聲量，今夏全球系列宣傳活動隨即延伸到台灣，在台北信義區宏泰A19購物中心前廣場，打造一座搶眼的期間限定沉浸式品牌體驗空間。快閃店以Jennie象徵的自信風格為核心概念，整體以Ray-Ban雷朋經典紅色與Jennie Ruby Red作為主視覺色彩，遠遠一看就很吸睛！結合品牌經典款Aviator飛行員墨鏡九十週年重要里程碑，從入口裝置到細節陳列，清楚融入經典元素，詮釋品牌從經典走向當代的潮流態度。尤其現場特別設置My Ray-Ban My Story互動鏡面拍攝區，可以自由體驗眾多女神Jennie同款的熱門商品、Trending專區的A$AP Rocky聯名款，還有Ray-Ban經典ICONS系列，包括Aviator、Wayfarer等代表作；並規劃Innovation Lab創新實驗區，號召大家近距離感受Ray-Ban雷朋於材質、科技與風格設計上的突破。今日7月4日14:00邀請音樂才女9m88擔任Ray-Ban雷朋一日店長，Ray-Ban雷朋更跨界攜手人氣店家Café from Mars，特別推出期間限定聯名特調 「ICON」，以蘭姆酒為基底，融合莓果、蔓越莓與氣泡水，開喝酸甜清爽、充滿夏日氛圍的風味層次。現場推出多項限定企劃邀請消費者體驗：◾️爽抽手機掛繩、品牌徽章等好禮（隨機贈送，恕不更換）。◾️（每日現場限量200位、每日每人限體驗乙次）地址：宏泰A19購物中心前廣場（台北市信義區松壽路22號）時間：7月4日15:30-20:00、7月5日12:00-19:00來自韓國的兩大人氣設計師品牌，主打街頭潮流厚底鞋的23.65、與潮流街頭服飾MTTIRÉ，將於7月6日至7月15日，攜手打造聯合快閃店，進駐新光三越台中中港店10樓現代百貨快閃空間，以「Daily Uniform of Seoul」為概念核心，共造可穿、