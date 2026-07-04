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立法院教育文化委員會近日正在審查預算，國民黨立委翁曉玲提案將4738萬的文化部媒體宣傳預算全部刪除，引發藍綠立委爆發口角。但翁曉玲不以為然，反痛批民進黨立委是「潑婦罵街、跳樑小丑」，這次若沒有全刪，未來將持續提案全刪。翁曉玲提案狂砍13個部會的媒宣費，對此，政治評論員李正皓呼籲全台民進黨議員一起 「用敵人魔法打敗敵人」，用相同邏輯反制國民黨。李正皓在社群發文表示，各地議會的綠營黨團趕緊醒過來，檢視藍營執政縣市各局處有沒有編列媒宣費，新北耶誕城、台北跨年、台中購物節等，這些都去看看預算書。接著「學習翁曉玲一稿十三用」，全部提案刪除，最後能不能刪除成功不重要，重點是逼蔣萬安、侯友宜、盧秀燕等藍營縣市首長怎麼解釋媒宣費為何重要。文才發出，身為新北市議員卓冠廷立即留言表示，第四審查會召集人收到，不少綠營支持者也紛紛留言表示，「這招用翁曉玲打蔣萬安很猛」、「支持刪掉新北撒旦城」、「盧媽媽代言費是不是也要砍一下，在台中真的感覺到處都有她」、「以其人之道，還治其人之身」。