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賽事階段 對戰對手 90分鐘正規時間比分 戰況意義與亮點 小組賽 第1輪 西班牙 0 : 0 (平手) 門將沃齊尼亞7次神撲，完封奪冠熱門爆出大冷門。 小組賽 第2輪 烏拉圭 2 : 2 (平手) 凱文·皮納自由球世界波，攻入隊史世界盃首球。 小組賽 第3輪 沙烏地阿拉伯 0 : 0 (平手) 展現成熟防守體系，以3連平戰績歷史性闖入淘汰賽。 32強淘汰賽 阿根廷 2 : 2 (平手) 兩度扳平衛冕軍逼入延長賽（最終延長賽2:3落敗出局）。

維德角首次參加世界盃就踢出神話！雖然在32強淘汰賽經過延長賽後，以2：3惜敗衛冕軍阿根廷出局，但他們本屆4場比賽在正規90分鐘內都沒有輸球，先後逼平西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯，面對梅西領軍的阿根廷也兩度落後、兩度追平，硬是把世界第1逼進延長賽。這項超狂數據讓球迷驚呼：「這真的是世界盃菜鳥？」回顧維德角本屆的奇幻旅程，他們的防守韌性與戰術執行力簡直令人頭皮發麻。在小組賽首輪，他們就碰上了賽前奪冠呼聲極高的「無敵艦隊」西班牙。面對對手排山倒海的控球壓迫，維德角展現了極強的防守組織，加上40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）單場狂飆7次神撲，最終硬是以0比0逼平強敵，爆出賽會首個大冷門。到了小組賽第二輪，面對球風強悍的南美勁旅烏拉圭，維德角在落後的劣勢下依舊頑強抵抗。中場球員凱文·皮納（Kevin Pina）更用一記極具想像力的超遠距離自由球世界波，為球隊攻入了隊史在世界盃正賽的首個進球。最終雙方以2比2握手言和，維德角不僅延續了不敗金身，更徹底展現了他們絕非只能死守的弱旅。小組賽末輪，維德角面對亞洲強權沙烏地阿拉伯，再次以穩健的防守體系0比0完封對手。三場小組賽踢完，這支新軍以3連平、未嘗一敗的姿態，歷史性地闖入32強淘汰賽。在32強淘汰賽中，他們遭遇了本屆賽事最大的魔王——衛冕軍阿根廷。即便梅西在上半場率先破門，但維德角兩度在落後的情況下將比分扳平，硬生生將比賽拖入延長賽。換言之，雖然最終在延長賽因為一顆折射進球而以2比3惜敗，但維德角帶著「正規時間4戰0負」的傲人成績昂首離開賽場。他們用最極致的團隊防守與永不放棄的韌性，贏得了全世界球迷的起立致敬，也讓自己成為本屆世界盃最無法被忽視的光榮篇章。