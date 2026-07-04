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在2026年世界盃32強淘汰賽中，衛冕冠軍阿根廷歷經120分鐘的血戰，才以3：2險勝首度參賽的超級黑馬維德角（Cape Verde），驚險挺進16強。賽後，獲選單場最佳球員的阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）在接受採訪時，展現球王風範，給予這支非洲島國球隊最高的敬意與讚賞，並直言淘汰賽階段「沒有人會平白送禮」。另外，他也分析這一場比賽戰局，坦言阿根廷隊今天想要施壓，結果戰線距離拉得太遠，效果沒出來，讓中場大量跑動，反而讓對方有局部人數優勢，使自己踢得很辛苦。梅西在賽後冷靜複盤，坦言這場勝利得來不易，並大讚維德角的戰術執行與韌性：「我們早就知道這會是一場非常艱苦的比賽，這支球隊能連續逼平西班牙和烏拉圭絕對不是偶然。我們完成了最難的部分，那就是率先取得進球。我們原本以為這會讓我們找到節奏，但結果恰恰相反。我們開始丟失球權、退縮得太深，無法有效施壓，結果被他們抓到機會狠狠打擊。這就是淘汰賽，沒有人會原諒你的失誤。」梅西更進一步從戰術層面剖析，指出維德角卓越的傳導能力讓阿根廷防線陷入混亂：「我們今天沒能對他們形成有效施壓，各條線之間的距離拉得太遠。當我們試圖從後腰位置上壓迫對方中衛時，中場需要前壓的距離太長，導致我們失去協調——這讓對方在中場總是多出一人，我們無法形成均等的防守人數。他們牢牢控住球權，讓我們疲於奔命。」在常規時間戰成1：1、延長賽又被維德角以2：2強勢追平的絕境下，阿根廷最終靠著利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）與克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）的進球才得以死裡逃生。梅西強調了定位球的重要性：「這支阿根廷隊一直在證明一件事，那就是我們會競爭到最後一刻。今天定位球發揮了關鍵作用，這是我們前陣子一直沒能把握住的。在這種一戰定生死的比賽中，定位球至關重要。我們擁有非常出色的頭球手——不只是庫蒂（羅梅羅）、利查（馬丁尼茲），還有尼科·岡薩雷斯（Nico González）和麥卡利斯特（Alexis Mac Allister），我們的空中戰力很強，幸好今天成功轉化成了優勢。」雖然阿根廷順利晉級，但這場被媒體譽為「當代經典」的戰役無疑為衛冕軍敲響了警鐘。梅西語重心長地表示，外界總是以名氣和過往印象來看待對手。「這屆世界盃正在告訴我們：現在足壇的一切都是如此均勢、如此複雜，所有比賽都會極其艱難。今天的比賽和往常一樣消耗巨大，我們必須好好休息，吸取積極的教訓，同時去糾正錯誤——因為我們今天犯的錯誤真的很多。」