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中國頻繁擾台已成常態

中國海警局發言人姜略表示，今（7月4日）中國海警秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續在台灣以東海域，依法進行執法巡查。根據《澎湃新聞》報導，自6月以來，岱山艦編隊持續在相關海域進行巡邏查證、護漁救援等行動，保障正常航行和作業秩序，維護包括台灣同胞在內，中國漁民合法正當權益及生命財產安全。中國海警強調，將持續加強在管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權、海洋權益。中國對台軍事施壓與灰色地帶干擾越演越烈，近期頻繁利用海警船滋事，企圖壓縮我國海上防衛空間。英國在台辦事處、法國在台協會與德國在台協會，上個月24日還罕見發表3國聯合聲明，對中國海警船的近期活動表達嚴重關切，並警告這類行動已對區域穩定與航行自由構成實質威脅。不只如此，中國自然資源部上月還曾宣布，6月16日至18日在「台灣島以東海域」展開海洋環境調查，被認為是以日本、菲律賓在我國東部海域劃界談判為藉口，趁機擴張其在台灣周邊海域的系列行動之一。當時我國外交部曾嚴正指出，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，絕不接受中國藉機推動在我國東部海域巡航及執法常態化的圖謀，對於中國破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的行徑，予以強烈譴責。