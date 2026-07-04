板橋大遠百前（2）日發生冷氣故障，全館悶熱如烤箱，員工們幾乎都硬撐著上班，不過B1鼎泰豐卻霸氣選擇停止營業一天，此事件引起網友們熱議，忍不住喊話「請大家頒獎給鼎泰豐」。文章曝光後，更是受到網友大讚：「太熱除了員工不能好好工作，食物也可能會有問題」、「請大家頒獎給鼎泰豐！」
一名女網友在Threads發文指出，板橋大遠百昨天冷氣壞掉，當時整棟大樓的員工，包括餐飲業者都還在辛苦營業，工作環境不容易。不過原PO直擊，位於B1的鼎泰豐，為維護要在高溫環境中工作的內場師傅以及所有員工的安全健康，鼎泰豐的果斷決策也讓他盛讚：「良心企業要持續支持！」
對此，原PO大讚鼎泰豐的決定值得肯定，直呼「良心企業要持續支持」，也向當天板橋大遠百所有辛苦工作的員工致意，並盼這樣的做法能成為榜樣，進一步提升餐飲與服務業的工作環境、勞資條件及制度。
鼎泰豐佛心不只一次！春酒、颱風也都照放假
事實上，鼎泰豐佛心不只這一事件，在感恩餐會（春酒）、農曆除夕跟正月初一，鼎泰豐也都全台公休，也因此被稱為「幸福企業」。網友也於該文中提到「之前不是辦尾牙，然後休息被百貨公司罰錢，這一家公司真的體恤員工」、「這真的很棒，太熱除了員工不能好好工作，食物也可能會有問題」、「好老闆都是別人的！羨慕啊」、「他們也會給員工放颱風假哦，就算整棟大遠百都照常營業」等。
而《NOWNEWS》記者致電詢問鼎泰豐此事件來龍去脈，業者於截稿前尚未回覆。
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鼎泰豐佛心不只一次！春酒、颱風也都照放假
事實上，鼎泰豐佛心不只這一事件，在感恩餐會（春酒）、農曆除夕跟正月初一，鼎泰豐也都全台公休，也因此被稱為「幸福企業」。網友也於該文中提到「之前不是辦尾牙，然後休息被百貨公司罰錢，這一家公司真的體恤員工」、「這真的很棒，太熱除了員工不能好好工作，食物也可能會有問題」、「好老闆都是別人的！羨慕啊」、「他們也會給員工放颱風假哦，就算整棟大遠百都照常營業」等。
而《NOWNEWS》記者致電詢問鼎泰豐此事件來龍去脈，業者於截稿前尚未回覆。