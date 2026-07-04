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立法院近日正在進行延宕許久的115年度中央政府總預算案，國民黨立委翁曉玲提案刪除13部會的媒體宣傳費，部分刪到1毛不剩。事後，還在自己的社群發文說「自己做對了」、「踩到民進黨的痛點」。媒體人黃智賢忍不住在社群回應留言民眾「既然完全不需要媒宣費，為什麼藍營縣市需要？」翁曉玲出手大砍媒宣費的13個部會包含文化部、影視局、行政院、外交部、陸委會、內政部、教育部、監察院、司法院、勞動部、環境部、國發會、檔案局。民進黨立委吳思瑤痛批翁曉玲根本叫做「翁亂砍」，一稿13砍，一樣的提案全部複製貼上，案由粗糙不堪，只是複製貼上一稿萬用，連續砍了13個部會的媒宣費。面對翁曉玲的行徑，政治評論員李正皓號召各地議會民進黨團檢視藍營執政縣市的媒宣費，用敵人的魔法打敗敵人。而黃智賢也在Threads平台和網友互動時表示，翁曉玲講的有道理，所有藍營執政15個縣市的媒體宣傳公關費，一起刪光。既然完全不需要媒宣費，為什麼藍營縣市需要？