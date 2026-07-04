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一、 台灣旅客出遊信心居亞太之冠

二、 台灣偏好不調整目的地

三、 特色活動驅動二三線小眾目的地

四、 從「選目的地」轉向「選活動」

五、 社群媒體與AI工具深度融入決策

旅遊預訂平台Klook發布2026下半年《亞太區旅遊脈動大調查》，數據顯示，儘管旅遊成本增加，仍有95%的亞太旅客維持出遊計畫。公布旅客五大趨勢，包含傾向透過精準預算控制、轉向小眾目的地、體驗導向，同時以及導入社群與AI工具來規劃行程。調查指出，86%的台灣旅客表示對2026下半年的出遊信心與年初持平或更高，數據高於亞太平均值14%，位居亞太市場首位。面對成本波動，亞太旅客普遍透過搜尋優惠、提早預訂或減少旅行次數來控制預算。台灣旅客則呈現不同策略：傾向在不改變目的地，優先選擇價格更實惠的機票或住宿。數據顯示，85%的台灣旅客曾因成本變動調整行程配置，僅15%表示行程完全不受票價上漲影響。三分之二的亞太旅客希望在單次旅程中探索更多元的地點，核心動機為在地文化體驗（42%）、發掘隱藏景點（39%）與優化預算效益（37%）。根據調查，77%的亞太旅客會在造訪主要城市時，順道遊覽周邊城鎮。73%的旅客願意為演唱會、音樂祭等特色活動專程前往二、三線城市，而台灣旅客此項意願高於亞太平均3%。日本名古屋與福岡、澳洲凱恩斯、韓國江原道都是成長明顯的二三線城市。超過半數的亞太旅客轉變決策流程，改為「先決定體驗活動，再選擇目的地」。同時，80%的旅客願意維持或增加在體驗行程上的預算，其中以在地文化體驗、城市深度探索（如自行車導覽）以及隱藏景點最受歡迎。80%的亞太旅客曾透過社群媒體獲取旅遊靈感或預訂行程，更有超過九成亞太旅客曾使用AI規劃行程，36%因AI推薦直接完成預訂。台灣旅客主要將AI應用於規劃交通（41%）、比較價格與方案（39%）以及發掘新景點與體驗（38%）。