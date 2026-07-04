我是廣告 請繼續往下閱讀

鏡傳媒日前報導民眾黨主席黃國昌多次前往香港，更影射黃國昌與對岸有金錢來往，經黃國昌提告後，台北地院判決鏡報與總編輯敗訴。黃國昌今（4）日提到，昨天鏡報敗訴後，民進黨一片靜默，彷彿當一切沒發生過，但當時民進黨台北市長參選人沈伯洋配合造謠，何時要公開道歉？更嗆，這種人要選台北市長，才真的是「笑死，台灣的悲哀」。去年10月，鏡報指黃國昌2021年前後多次前往香港、影射他與「境外敵對勢力金流」有關，觸犯反滲透法。昨日台北地院判決鏡報與總編輯敗訴，要求移除報導， 並判賠10萬元。黃國昌今在臉書上表示，去年，民進黨一大堆人包括現在要選台北市長的沈伯洋，配合鏡報一條龍抹黑他去香港，沈伯洋甚至還說「笑死，台灣的悲哀」，結果，昨天鏡報敗訴後，民進黨一片靜默，彷彿當一切沒發生過。黃國昌問沈伯洋，「配合鏡報散布假訊息，現在被法院打臉了，你要不要公開道歉？」，一天到晚指責人家在進行認知作戰，結果，連基礎事實都沒查證，就急著利用謊言，掩蓋自己所提出踐踏國會尊嚴的「小弟法案」有多麼可笑的事實，在同溫層討拍順便潑糞，這不是認知作戰，什麼才是認知作戰？這種人要選台北市長，才真的是「笑死，台灣的悲哀」。