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▲失竊宋朝佛像（圖／截自微博）

▲失竊宋朝佛像（圖／截自微博）

一起塵封長達26年的文物失竊懸案，近日疑似出現重大突破！中國知名收藏家創辦的，館內展出的一尊佛像，被網友質疑與海南海口市於2000年遺失的一尊宋末元初鑄銅佛像高度相似，一時間在網路上掀起熱議。有網友發文指出，這尊被稱為「」的古代銅造像，經比對失竊檔案後，外觀特徵幾乎一致，並附上比對圖片佐證，貼文一出立刻引爆熱議。面對外界質疑，海口市旅遊和文化廣電體育局文物保護與利用科工作人員對《中國新聞周刊》證實：「文物的傷口，損壞的部分，（造像的）服飾、動作、表情，基本上是一致的」，這番證詞等於間接坐實了外界的猜測，也讓事件熱度持續升溫。事件延燒後，已正式介入調查。觀復博物館方面則於發布聲明回應，強調將「服從主管部門鑒定結果」，全力配合官方調查，態度相對低調謹慎。根據觀復博物館聲明，這尊爭議佛像的取得經過是：觀復博物館廈門館開館之際，該館在廈門市合法古玩市場徵集文物展品，購得一件「古代銅羅漢像」，隨後被送往北京的觀復博物館展出，，期間從未收到任何官方或私人對這件展品提出異議或相關訊息。根據「」資料，這尊鑄銅佛像於在海口市瓊山區五公祠被盜，特徵為，佛像，這些特徵細節也成為外界比對真偽的重要依據。針對「私立博物館購得贓物是否能主張善意取得」的爭議，明確指出，被盜贓物屬於法律禁止流通的物品，無論買受時是否知情，皆，一旦證實為被盜文物，博物館就必須歸還。他也提到，過往最高人民法院在福建祖師肉身坐佛像追索案中，已確立「盜贓文物無善意取得適用」的最高裁判規則，等於為這起爭議先立下重要判例基礎。回顧這起2000年的重大竊案，當時歹徒剪斷掛鎖潛入五公祠大肆行竊，而兩名值班保衛人員竟因，導致這尊國家一級文物銅佛像遭竊後始終下落不明。，法院依失職罪判處這兩名保衛人員，兩人事後均表示服從判決。這尊佛像的身世相當坎坷。據悉，佛像最初供奉於海口，佛像腰間帶更是由宋代銅錢連綴而成，別具歷史意義。，這尊普庵銅像一度被日軍劫運至廣州，原本準備運往日本，所幸因日本戰敗投降，佛像才得以重返海南，此後存放於五公祠內，直到2000年遭竊為止。五公祠管理處相關負責人透露，佛像被竊之後，五公祠已於製作一件複製品，至今仍擺放在原本的位置。海口市旅遊和文化廣電體育局工作人員也表示：「我們也希望如果是我們被盜的文物的話，能夠把它帶回來，觀復博物館也很配合調查」，顯示雙方目前態度相對理性，靜待官方鑑定結果出爐。由於這尊佛像屬於，且身世牽涉宋末元初鑄造、抗戰時期遭日軍劫掠又幸運歸還等多重歷史意義，市場上目前並沒有明確的公開估值——原因很單純：這類等級的國家一級文物，依法，因此沒有所謂的「市價」可供參考，其價值更多體現在上，而非單純的金錢衡量。不過作為參照，市場上曾出現的類似等級宋元時期鑄銅佛造像，若是流入合法拍賣市場（多為未被列入國家一級文物保護名錄者），成交價格普遍可從不等，端看鑄造工藝、保存狀況與歷史脈絡而定。但由於這尊佛像具有「國家一級文物」與「被盜文物」雙重特殊身分，一旦鑑定屬實，依法也，唯一結果就是，這也是這起事件最終可能的走向。