美國俄亥俄州爆發一起震驚全美的恐怖虐童案！警方6月30日在南俄亥俄州文頓郡（Vinton County）漢登村（Hamden）執行搜索令時，赫然在一戶民宅內發現16名孩童，年齡從1歲半到18歲不等，全都是同一家族成員。
屋內慘況曝光！警長：連牲畜都活得比較好
當地警長凱恩（Ryan Cain）形容現場「令人作嘔」，屋內充斥大量細菌與人類排泄物，他直言：「我們養的牲畜生活環境都比這些孩子好」。調查發現，這16名孩童過去近4年時間，大部分時間都被限制在一個僅約12英尺乘12英尺（約4坪）大小的房間內生活。
檢察總長崩潰：24小時內身上臭味揮之不去
俄亥俄州檢察總長威爾森（Andy Wilson）表示，這是他職業生涯中見過最駭人的案件，他形容現場證據「超乎理解範圍」，甚至坦言事發已過24小時，身上的惡臭依然揮之不去。他更語出驚人：「我認為如果再晚24小時介入，這些孩子很可能已經有人死亡，甚至是多人死亡。」
孩子狀況堪憂！18歲少女不會拼自己名字
這些孩子的身心狀況同樣令人心碎。威爾森透露，部分孩童完全無法溝通，有些則只有「有限」的語言能力。其中年紀最大、現年18歲的少女，因發展遲緩，竟連自己的名字都不會拼寫，官方因此將她視為「發展階段仍屬未成年」對待。威爾森形容：「這些孩子有些甚至完全不會說話，看起來幾乎像野生動物一樣，太可怕了。」
7童送醫！1人一度命危插管搶救
事發後，共有7名孩童被送往哥倫布市醫院接受治療，其中2人因傷勢嚴重被直升機緊急後送至一級創傷中心，還有1人一度病危，被送入加護病房搶救。
父母祖父母4人遭逮！各求處16項重罪
警方已將孩童的家人共4人逮捕到案，分別是老蓋瑞·賽德斯（73歲）、克莉絲汀娜·賽德斯（67歲）、小蓋瑞·賽德斯（36歲）、伊莉莎白·賽德斯（33歲）——正是這些孩子的祖父、祖母、父親與母親。4人均被依16項二級重罪「危害兒童安全罪」起訴，出庭時全數否認犯案，法官裁定每人30萬美元保釋金（約新台幣960萬元），且禁止彼此及與孩童接觸。
檢方澄清：非人口販運 是家族內部案件
文頓郡檢察官阿徹（William Archer）特別澄清，這起案件並非人口販運，而是一起「家族內部」的長期虐童事件，強調不涉及其他兒童或社會大眾的風險。
20年躲避政府追查！孩子從未上學、幾乎沒有官方紀錄
調查人員發現，這個家族過去20年間頻繁搬遷，疑似刻意躲避醫療與政府系統追查，導致這些孩子幾乎沒有留下任何官方紀錄，也從未接受過學校教育。威爾森表示，這家人相當擅長把孩子藏匿起來，讓外界幾乎不知道他們的存在。
鄰居震驚：住這麼久從沒見過任何小孩
當地鄰居對此同樣震驚不已。60歲鄰居史都華（Joseph Stewart）告訴美聯社，自從這戶人家搬來後，他「完全沒看過任何小孩」，感嘆這是「令人難過的事」。另一名64歲鄰居佩提·安傑爾斯（Petey Angels）也表示，自己從未見過這棟房子附近有小孩出現，直言：「這是你完全不會預料會發生在這裡的事情。」
俄州州長也震驚發聲：令人心碎
俄亥俄州州長德韋恩（Mike DeWine）針對此案發表聲明，形容這起事件「悲劇一場」，他說：「得知這些孩子生活的環境、以及他們的健康狀況，實在令人心碎」，同時感謝所有協助救援的相關人員。
州政府已聲請監護權 檢方允諾討回公道
目前俄亥俄州政府已向法院聲請這16名孩童的臨時監護權，孩子們暫時交由俄亥俄州就業與家庭服務部照顧。檢察總長威爾森強調：「這些孩子終將獲得應有的正義。」案件後續發展，各界仍持續關注中。
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當地警長凱恩（Ryan Cain）形容現場「令人作嘔」，屋內充斥大量細菌與人類排泄物，他直言：「我們養的牲畜生活環境都比這些孩子好」。調查發現，這16名孩童過去近4年時間，大部分時間都被限制在一個僅約12英尺乘12英尺（約4坪）大小的房間內生活。
檢察總長崩潰：24小時內身上臭味揮之不去
俄亥俄州檢察總長威爾森（Andy Wilson）表示，這是他職業生涯中見過最駭人的案件，他形容現場證據「超乎理解範圍」，甚至坦言事發已過24小時，身上的惡臭依然揮之不去。他更語出驚人：「我認為如果再晚24小時介入，這些孩子很可能已經有人死亡，甚至是多人死亡。」
孩子狀況堪憂！18歲少女不會拼自己名字
這些孩子的身心狀況同樣令人心碎。威爾森透露，部分孩童完全無法溝通，有些則只有「有限」的語言能力。其中年紀最大、現年18歲的少女，因發展遲緩，竟連自己的名字都不會拼寫，官方因此將她視為「發展階段仍屬未成年」對待。威爾森形容：「這些孩子有些甚至完全不會說話，看起來幾乎像野生動物一樣，太可怕了。」
事發後，共有7名孩童被送往哥倫布市醫院接受治療，其中2人因傷勢嚴重被直升機緊急後送至一級創傷中心，還有1人一度病危，被送入加護病房搶救。
父母祖父母4人遭逮！各求處16項重罪
警方已將孩童的家人共4人逮捕到案，分別是老蓋瑞·賽德斯（73歲）、克莉絲汀娜·賽德斯（67歲）、小蓋瑞·賽德斯（36歲）、伊莉莎白·賽德斯（33歲）——正是這些孩子的祖父、祖母、父親與母親。4人均被依16項二級重罪「危害兒童安全罪」起訴，出庭時全數否認犯案，法官裁定每人30萬美元保釋金（約新台幣960萬元），且禁止彼此及與孩童接觸。
檢方澄清：非人口販運 是家族內部案件
文頓郡檢察官阿徹（William Archer）特別澄清，這起案件並非人口販運，而是一起「家族內部」的長期虐童事件，強調不涉及其他兒童或社會大眾的風險。
20年躲避政府追查！孩子從未上學、幾乎沒有官方紀錄
調查人員發現，這個家族過去20年間頻繁搬遷，疑似刻意躲避醫療與政府系統追查，導致這些孩子幾乎沒有留下任何官方紀錄，也從未接受過學校教育。威爾森表示，這家人相當擅長把孩子藏匿起來，讓外界幾乎不知道他們的存在。
鄰居震驚：住這麼久從沒見過任何小孩
當地鄰居對此同樣震驚不已。60歲鄰居史都華（Joseph Stewart）告訴美聯社，自從這戶人家搬來後，他「完全沒看過任何小孩」，感嘆這是「令人難過的事」。另一名64歲鄰居佩提·安傑爾斯（Petey Angels）也表示，自己從未見過這棟房子附近有小孩出現，直言：「這是你完全不會預料會發生在這裡的事情。」
俄州州長也震驚發聲：令人心碎
俄亥俄州州長德韋恩（Mike DeWine）針對此案發表聲明，形容這起事件「悲劇一場」，他說：「得知這些孩子生活的環境、以及他們的健康狀況，實在令人心碎」，同時感謝所有協助救援的相關人員。
州政府已聲請監護權 檢方允諾討回公道
目前俄亥俄州政府已向法院聲請這16名孩童的臨時監護權，孩子們暫時交由俄亥俄州就業與家庭服務部照顧。檢察總長威爾森強調：「這些孩子終將獲得應有的正義。」案件後續發展，各界仍持續關注中。