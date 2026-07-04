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▲美俄亥俄驚傳恐怖虐童案！16童遭囚4年（圖／截自abc news）

美國俄亥俄州爆發一起震驚全美的恐怖虐童案！警方6月30日在南俄亥俄州，年齡從不等，全都是同一家族成員。當地警長時間，大部分時間都被限制在一個僅約（約4坪）大小的房間內生活。俄亥俄州檢察總長，他形容現場證據「超乎理解範圍」，甚至坦言事發已過，身上的惡臭依然揮之不去。他更語出驚人：「我認為如果再晚24小時介入，這些孩子很可能已經有人死亡，甚至是多人死亡。」這些孩子的身心狀況同樣令人心碎。威爾森透露，部分孩童完全，有些則只有「有限」的語言能力。其中年紀最大、現年的少女，因發展遲緩，竟連自己的名字都不會拼寫，官方因此將她視為「發展階段仍屬未成年」對待。威爾森形容：「這些孩子有些甚至完全不會說話，看起來幾乎像野生動物一樣，太可怕了。」事發後，共有被送往哥倫布市醫院接受治療，其中因傷勢嚴重被直升機緊急後送至一級創傷中心，還有一度病危，被送入加護病房搶救。警方已將孩童的家人共逮捕到案，分別是——正是這些孩子的祖父、祖母、父親與母親。4人均被依（約新台幣960萬元），且禁止彼此及與孩童接觸。文頓郡檢察官，而是一起「家族內部」的長期虐童事件，強調不涉及其他兒童或社會大眾的風險。調查人員發現，這個家族過去間頻繁搬遷，疑似刻意躲避醫療與政府系統追查，導致這些孩子幾乎，也。威爾森表示，這家人相當擅長把孩子藏匿起來，讓外界幾乎不知道他們的存在。當地鄰居對此同樣震驚不已。60歲鄰居史都華（Joseph Stewart）佩提·安傑爾斯（Petey Angels）也表示，自己從未見過這棟房子附近有小孩出現，直言：「這是你完全不會預料會發生在這裡的事情。」俄亥俄州州長德韋恩（Mike DeWine）針對此案發表聲明，形容這起事件「悲劇一場」，他說：「得知這些孩子生活的環境、以及他們的健康狀況，實在令人心碎」，同時感謝所有協助救援的相關人員。目前俄亥俄州政府已向法院聲請這16名孩童的，孩子們暫時交由照顧。檢察總長威爾森強調：「這些孩子終將獲得應有的正義。」案件後續發展，各界仍持續關注中。