我是廣告 請繼續往下閱讀

受到記憶體與儲存晶片成本持續攀升影響，蘋果（Apple）新一代 iPhone 18 Pro 系列傳出售價將全面調漲，市場普遍認為漲價幾乎已成定局。然而，最新爆料指出，蘋果不僅可能提高售價，還疑似悄悄調整高容量版本的儲存規格，1TB與2TB機型傳出將改採成本較低、但寫入效能較差的快閃記憶體，引發外界熱議。根據最新供應鏈消息，iPhone 18 Pro系列的 256GB 與 512GB 機型，仍將採用 TLC NAND 快閃記憶體，供應商包括 SK海力士（SK hynix）、Kioxia（鎧俠） 及 SanDisk（晟碟）。不過，1TB 與 2TB 版本則傳出將改採 QLC NAND。其中，1TB版本主要使用 SK海力士 BC8Q-1T QLC NAND，僅有少量機型會採用三星 3DV8 TLC NAND 作為替代方案，也就是說，大多數1TB版本都可能搭載QLC規格，因此被外界視為一項「悄悄降規」。至於2TB版本，則傳出全面採用 SK海力士 BC8Q-2T QLC NAND。據悉，這款QLC產品原本定位為企業級用途，其4K隨機讀寫效能並不突出，因此也引發部分消費者疑慮。所謂 TLC（Triple-Level Cell）NAND，是每個儲存單元可儲存3個位元資料；QLC（Quad-Level Cell）NAND 則可儲存4個位元，因此擁有更高儲存密度與較低成本。不過，QLC在寫入速度、耐用度及長時間大量寫入表現，通常不如TLC。雖然一般日常使用未必有明顯差異，但對於經常錄製高畫質影片、拍攝ProRAW照片或進行大型檔案傳輸的重度使用者而言，仍可能感受到效能差距。市場認為，蘋果之所以調整儲存規格，主因仍是成本壓力。先前已有消息指出，iPhone 18 Pro 256GB 機型所採用的快閃記憶體，每顆成本已從 iPhone 17 Pro 同容量版本約 13美元，大幅攀升至約 51美元，增幅接近4倍。在成本大幅增加的情況下，若蘋果希望維持一貫的高毛利率，除了調漲售價外，改採成本較低的QLC NAND，也被視為可能的策略之一。不過，若市場預期的售價調漲成真，而高容量版本又改用寫入速度較慢的QLC NAND，恐怕將引發不少消費者質疑產品是否「漲價卻降規」，對高階機型的吸引力也可能受到影響。值得注意的是，目前上述消息皆來自供應鏈與市場爆料，蘋果尚未正式證實相關資訊，最終儲存規格、售價與產品配置，仍有待新機發表會正式揭曉。