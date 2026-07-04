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維德角（Cape Verde）在世界盃32強淘汰賽中，歷經延長賽以2：3惜敗衛冕冠軍阿根廷，結束了隊史首次的世界盃驚奇之旅。儘管球隊遺憾出局，但陣中40歲老門將沃齊尼亞（Vozinha）憑藉著神勇的表現，不僅贏得了全世界球迷的尊重，更在社群媒體上引發了現象級的追蹤狂潮，目前追蹤人數已經來到1874萬。在本屆世界盃開打前，沃齊尼亞在 Instagram 上的粉絲數大約只有5萬人。然而，隨著他在賽場上屢屢上演不可思議的撲救，他人氣直線飆升。根據最新統計，他的IG粉絲數已經暴漲至1874萬，在短短的賽事期間內漲粉約1869萬，粉絲規模狂飆約375倍。這項驚人的數據在網路上引發熱烈討論。不少球迷在論壇上留言讚嘆：「只需要四場比賽就足以封神！」、「這是我見過最厲害的門將，別人最多優秀個一兩場，他是全程優秀」、「曾幾何時世界盃是小將一球成名的舞台，現在老傢伙們也來了」。維德角全國的總人口數僅約50多萬，但沃齊尼亞的個人粉絲數卻高達1800多萬。網友紛紛笑稱：「整個國家就數他名氣最大」、「他要是回國競選總統，絕對能選上！」沃齊尼亞的人氣絕非空穴來風。在對陣阿根廷的生死戰中，他全場繳出高達8次撲救，屢次化解對手的致命威脅，成為賽場上最耀眼的焦點。根據賽事數據統計，沃齊尼亞在本屆世界盃期間，一共面對了74腳射門，並成功完成 18次撲救。在目前的賽事撲救排行榜上，他僅次於庫拉索門將埃洛伊·魯姆（Eloy Room）的20次，以及巴拉圭門將奧蘭多·吉爾（Orlando Gill）的19次，高居大會第三名。對於球隊在世界盃上的表現，維德角主帥布比斯塔（Bubista）在賽後難掩激動與自豪。他在受訪時盛讚了子弟兵們的奮戰精神：「我們兩次扳平了世界冠軍，把他們拖進了延長賽。最重要的是，我們為球員們感到驕傲，我們在賽場上展現了自己的身份。」布比斯塔強調，球隊在世界盃上最看重的並非最終的勝負結果，而是向世界證明自己的實力：「我們為我們的國家正了名。」