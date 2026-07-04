我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安今（4）日參加2026臺灣國際熱氣球嘉年華開幕活動，並和台東縣長饒慶鈴同台一起坐熱氣球，隨後一同參訪2026臺東博覽會。蔣萬安致詞時宣布，為了力挺台東在地農民，將訂購2000箱鳳梨釋迦，讓更多台北市民吃到台東頂級美味。蔣萬安說，台北市和台東縣長期都有合作，協助推銷台東在地優質農產品，2023年的時候，饒慶鈴特別到北捷地下街推銷鳳梨釋迦，當時賣出2萬斤，那今天他也要公布一個好消息，就是用實際行動支持、力挺台東在地農民，未來會採購2千箱，剛好是40尺的大貨櫃，希望這樣優質、在地的美味農產品，能讓更多市民朋友享受到。饒慶鈴說，非常感謝台北市政府，尤其是蔣萬安一上任，就請北捷協助，在地下街最繁忙的幾個路口，不同季節都讓台東農民販售釋迦，今天也一口氣訂購兩千箱鳳梨釋迦，非常感謝，希望各位農民加油，鳳梨釋迦是大家都喜歡吃的，希望大家能夠持續訂購。蔣萬安也誇說，第一次吃鳳梨釋迦非常驚艷，所以才說是水果界的台積電，歡迎大家在產季多多訂購；他剛剛也喝了鳳梨釋迦氣泡飲，也覺得非常好喝，只是還沒嘗到精釀啤酒的系列，要帶幾瓶回去。