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115年度中央政府總預算案延宕逾300天至今仍未通過，國民黨立委翁曉玲卻提案大砍13個部會的媒宣費，甚至有部會直接砍到0。對此，民進黨立委陳培瑜今（4）日表示，包含三金典禮（金馬、金鐘、金曲）、台北國際書展、反黃牛宣導等都會受到影響，「翁曉玲濫用權力的結果，就是內部計畫停滯、國際影響力降低、文化交流減少，這恰恰是中共最開心的結果」。翁曉玲大刀砍向13部會媒宣費，卻被發現提案全都複製貼上，對此，陳培瑜表示，去年在缺乏媒宣費的困境下，文化部基層同仁想盡辦法用各種免費的資源宣傳業務，部長甚至都必須熬夜寫臉書文，只為了讓更多人知道正在推動的文化業務，結果，這位平時對台灣文化毫不關心的翁曉玲，突然跑到委員會大放厥詞，竟要文化部同仁繼續用人脈、人情去「凹」免費資源，大言不慚地說「根本不需要媒宣費，部長自己寫臉書就好」。陳培瑜說，面對部長李遠近乎求情的說明，翁大立委甚至用嘲諷的口吻表示，為了讓部長「少辛苦一點」，他願意退一步，「只」刪除4,700萬元就好，留38萬給部長花用，後來才得知，翁曉玲用同樣的提案複製貼上套用到至少13個機關（行政院、陸委會、內政部、外交部、國發會、檔管局、教育部、文化部、司法院、監察院、勞動部、環境部），不看執行成果、不問業務內容，只要看到宣傳費三個字，就全部刪掉。陳培瑜提到，翁曉玲宣稱「政府機關本來就不需要花錢宣傳」，那就一項項看看他砍掉的宣傳費用，會讓台灣人引以為傲的盛事與重要政策，面臨毫無資源推廣的絕境，第一，三金典禮（金馬、金鐘、金曲）都沒得宣傳，剛結束的金曲之所以沒有宣傳，正是因為他們2024年砍掉了60%的宣傳費，「觀眾票選最佳影片獎」也不用辦了，台灣文博會、台北時裝週、金鼎獎、金漫獎等也將失去曝光；第二，台北國際書展、兒童少年書展、國際影展及各種海外宣傳及出版到時候都只能悄悄舉辦，無人知曉。第三，陳培瑜續指，領取文化幣與使用說明的宣傳、演唱會反黃牛的檢舉機制宣導，全部停擺；第四，文化部轄下許多博物館的策展、活動、工作坊、兒少及青年意見表達的招募全部都只能用免費宣傳苟延殘喘。陳培瑜說，必須嚴正說明，藍白指控文化部「補助特定政治立場、買媒體置入」全都是無中生有的血口噴人，自始至終拿出的所謂證據，不是東拼西湊就是張冠李戴，只有太熟悉國民黨威權統治、戒嚴時期做法的政客，才會覺得別人都在做他們自己做過的事。他說，今年總預算已經延宕超過300天，翁曉玲濫用權力的結果，就是內部計畫停滯、國際影響力降低、文化交流減少，這恰恰是中共最開心的結果；他強調，不論有幾輪提案，他都會捍衛文化人的心血與努力直到最後一刻。