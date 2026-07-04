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▲沃齊尼亞的爸爸身披維德角國旗受訪，他自爆身分後，記者當場愣住。（圖／翻攝自X@brunoguzzo）

維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）在本屆世界盃爆紅，賽前一名記者隨機街訪球迷，詢問他是否看好沃齊尼亞守住點球，對方笑回：「我就是他父親。」一句話讓記者當場愣住，還忍不住反問：「真的嗎？你在開玩笑嗎？」原來記者真的巧遇門將爸爸，逗趣畫面曝光後立刻在社群瘋傳，讓網友全笑翻。沃齊尼亞今日在球場上奮力撲球的身影讓人看了熱血沸騰，場外也發生幽默花絮。巴西環球電視台（TV Globo）記者尼爾森·克拉瓦（Nilson Klava）開賽前，在邁阿密球場入口處做連線直播，他隨機攔下一名維德角的球迷訪問，問他維德角有沒有信心拿下比賽，這位阿伯級球迷回應：「感謝上帝。我相信維德角會取得好結果。」尼爾森接著又追問：「你預期會得到什麼樣的結果？」球迷淡定表示：「對我們來說，任何結果都令人滿意。但我相信維德角會戰平，然後在點球大戰中獲勝。」尼爾森因此好奇問他，是因為相信沃齊尼亞可以守住點球嗎？球迷笑回：「是的，我相信，他自己也有信心，我是他的爸爸」。球迷此話一出，立刻讓尼爾森愣住，不敢相信自己居然在連線時，隨機訪到大紅人沃齊尼亞的爸爸何賽（José Pedro Dias）。尼爾森當場當機，露出驚訝表情，還反問對方：「你真的是沃齊尼亞的父親？你在開玩笑嗎？」何賽則回說：「我不會拿這件事開玩笑」，讓尼爾森再次驚呼：「天哪！你為他感到多麼自豪？」何賽看到尼爾森的反應也忍不住笑了，直言：「當然！整個維德角都為他感到驕傲。而我，比任何人都更以他為榮。」這片段隨即被觀眾存下，轉發到社群，引起熱議。大家除了讚賞何賽充滿智慧的回答，同時也被尼爾森愣住的反應逗樂，笑說：「他應該沒想過自己會這麼幸運」、「這個機率該有多低，直播居然訪問到沃齊尼亞的爸爸」、「今年在沃齊尼亞一家人身上，已經發生太多奇蹟了」。