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暑假出國旅遊旺季到來，不少民眾準備搭機出國，但隨身行李規定仍不可輕忽。近日有旅客在桃園國際機場出境時，發現安檢區沒收物品籃內堆滿各式充電式手持風扇，數量多到宛如一座「手持風扇山」，畫面曝光後引發網友熱議，也提醒旅客出發前務必確認攜帶物品是否符合規定。一名網友3日在Threads分享現場照片表示，原本沒想到竟有這麼多人因攜帶手持風扇，在安檢時遭攔下，只能當場丟棄，讓他直呼相當震撼。他也提醒準備出國的民眾，行前一定要先確認隨身物品是否符合航空公司及機場規定。他更指出，沒收籃內擺滿各式品牌、款式的充電式手持風扇，數量相當驚人。根據桃園國際機場規定，內含鋰電池的充電式手持風扇必須隨身攜帶，禁止放入託運行李，行動電源、備用鋰電池及藍牙耳機等含鋰電池設備，同樣適用此規範。另外，若設備使用的是鉛酸電池，且未符合國際航空運輸協會（IATA）相關規範，則不得隨身攜帶，也不得辦理託運。桃園機場也提醒，若因特殊情況必須託運含鋰電池的可攜式電子設備，裝置必須處於完全關機狀態，不可維持睡眠或待機模式，並應採取防護措施，避免運送過程中意外啟動。此外，安檢區告示牌也提醒，依《民用航空法》相關規定，打火機、行動電源、充電式電池及部分易燃液體、氣體等危險物品，皆有攜帶限制，違反規定者最高可處新台幣5萬元罰鍰。桃園機場呼籲，暑假期間出國旅客眾多，民眾出發前應先確認航空公司及機場最新攜帶規定，以免到了安檢才發現物品無法攜帶，不僅耽誤行程，也只能忍痛將心愛物品留在安檢站。