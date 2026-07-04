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外資提款1392億、投信連11週力挺

晶圓代工與AI需求支撐 提防籌碼凌亂

台股週五（3日）呈現開低走平格局，終場指數收在46780.62點，小漲36.46點，漲幅0.08%。本週台股收復前一週的急跌失土，全週大漲2208.86點，寫下台股史上單週第5大漲點紀錄。玉山科技島基金經理人王偉哲表示，當台股修正至重要均線附近時進場，其後一年平均報酬率普遍優於隨機進場，顯示在市場回檔時分批布局，更有機會提升長期投資績效。在籌碼面部分，三大法人本週操作出現明顯分歧，僅外資站在賣方，單週大舉賣超1392.98億元；投信與自營商分別買超480.39億元及83.43億元，其中投信法人已連續11週進場加碼。累計三大法人本週合計賣超829.17億元。王偉哲表示，台股近期波動劇烈，前一週創下史上最大單週跌點，本週又快速收復。儘管市場情緒短期引發震盪，但長期走勢仍由企業獲利與經濟成長驅動。歷史統計顯示，當台股修正至重要均線附近時，隨後一年的平均報酬率普遍優於隨機進場，建議投資人可在市場回檔時分批布局。展望基本面，王偉哲認為台股多頭格局並未改變。全球AI應用發展快速，美國科技巨頭持續擴大AI基礎設施投資，對AI伺服器、半導體及相關零組件需求維持高檔，帶動台灣電子產品與資通訊產品出口成長，成為外銷接單的重要支撐。此外，台灣兼具先進製程與完整供應鏈優勢，目前晶圓代工全球市佔率接近8成，各國半導體材料支出排名更連續16年位居全球第一。他分析，在AI與高效能運算（HPC）需求爆發之際，台灣的關鍵地位將更形鞏固，持續扮演全球科技成長的核心樞紐。不過，王偉哲提醒，雖然中長線趨勢看好，但目前融資餘額持續攀升，疊加外資期貨淨空單一度超過8.4萬口的歷史新高水位，籌碼面凌亂須慎防行情劇烈波動。建議投資人因應類股輪動，並聚焦因高階AI排擠、消耗量明顯增加而帶動的次產業族群，包括半導體測試、IC設計（ASIC）、漲價概念等產業為主，並可加碼IC設計、成熟製程、矽晶圓等。