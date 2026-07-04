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民進黨新北市長參選人蘇巧慧2日前往板橋廣德里參與老人共餐活動，不過在接受媒體採訪前，蘇指，廣德里長周建和已經要擔任里長第8屆了，是「豬八戒」，引發外界熱議。對此，國民黨立委葉元之轟，怎麼會這麼沒有禮貌？自以為幽默，但是實際上是很輕佻，「實在是看不下去啦」。蘇巧慧昨日上午前往板橋廣德里參與老人共餐，結束訪視後，蘇巧慧接受媒體訪問，不過在訪問前，她問周建和，這屆是不是第7屆了；周建和回應，第8屆了；蘇巧慧則直接回「豬八戒、豬八戒，哇你這樣8屆實在是很大了．．．」，讓場面一度尷尬。葉元之表示，其實蘇巧慧不是他們這區的立法委員，她是鶯歌樹林的立委，跟這邊里長也不熟，跟不熟的里長見面就叫人家豬八戒，怎麼會這麼沒有禮貌？自以為幽默，但是實際上是很輕佻。葉元之表示，可能在她成長的環境裡面大家都捧她，所以常常開這種很無聊的玩笑，羞辱別人都沒有人敢提醒她，所以就養成她這種看不起人的習慣。葉元之強調，但是作為板橋在地立委，看到別區立委來這樣羞辱這裡的里長，「我覺得看了真看不下去啦」。