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維德角最強的盾大反攻！阿根廷晉級甚至不是靠自己進球

沒想到開賽正規90分鐘，維德角跟阿根廷竟然以1：1踢和進入延長賽

結果後來官方宣判，這顆球應該是維德角博爾赫斯（Diney Borges）的烏龍球，阿根廷最後才有驚無險地晉級16強，衛冕軍差點就爆冷出局。

▲維德角兩度在落後情況下追平阿根廷，展現驚人韌性，雖然最終因為烏龍球惜敗，但其精神及表現已經獲得世界認可。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃公認「強國的鐵板」！維德角就算輸也是站著輸

奇蹟以三和成績、小組第二成績晉級32強。

如果不要算延長賽，維德角寫下本屆世界盃唯一紀錄，正賽90分鐘全部踢和不敗

▲首次亮相世界盃正賽的非洲新軍維德角，本屆賽事展現了極強的防守組織與戰術紀律，出賽四場每一場都是「正規90分鐘內和局」，表現讓球迷公認是踢和之王、強國的鐵板。（圖／路透／達志影像）

維德角證實球是圓的！球王梅西都認同實力

「我們看過維德角對西班牙和烏拉圭的比賽，外界經常低估一些國家的實力，但我們都知道這會是一場艱難的比賽，在淘汰賽沒有任何對手是容易的。」

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽迎來最終日，衛冕軍阿根廷對陣本屆最大黑馬維德角，許多球迷早已期待已久，沒想到令人意外的是，維德角持續發揮「防守韌性」，在正規賽時間跟阿根廷踢成1：1進入延長賽，最終還是因為烏龍球才輸掉比賽，否則又即將在延長賽追平後靠點球決勝負，雖然維德角這場比賽敗陣淘汰，但卻也讓全世界看到他們的存在。超離譜四場比賽都是和局的戰績，被球迷公認是本次世界盃強國的最大鐵板，連梅西賽後都表示：「我們知道這場比賽一定會很困難。」阿根廷對陣維德角這個組合早早就已經確定，由於維德角曾經以0：0逼和西班牙，因此這場對決被稱為是「最強的矛」VS「最強的盾」之戰，，這結果讓球迷已經出乎意料。進入延長賽，阿根廷率先破門要回領先位置，但隨後又立刻被維德角追回比分，比賽來到103分鐘戰成2：2平手，直到第111分鐘，由梅西操刀角球，雙方在門前爭搶，羅梅洛（Cristian Romero）在混戰中頭槌死角進球，然而回顧維德角的世界盃奇蹟，首次參賽的他們實力一直不被看好，沒想到小組賽第一場對陣「無敵艦隊」西班牙時，竟然面對西班牙的27次射門、7次射正都完全擋下，最終以0：0踢和收場，震撼全世界的球迷；後續對陣沙烏地阿拉伯也同樣0：0踢和、對陣烏拉圭以2：2踢和，被球迷公認的「踢和之王」、「強國的鐵板」果然也不是叫假的，對陣阿根廷也一點都不畏懼，，雖然奇蹟之旅就此劃下句點，但卻也讓全世界都認識到維德角這個國家，就算輸了比賽也是「站著輸」。從這四場比賽看下來，也許維德角的陣容不豪華，也許維德角的實力確實不如足球強國，但球是圓的，任何事情都有可能發生，即便他們的國家只有52萬人、土地面積甚至只有台灣南投縣這麼丁點大，但他們用自己對足球的熱忱、對參加世界盃的渴望、對比賽認真的態度，贏得全世界的掌聲。球王梅西也在這場比賽過後接受訪問，讚賞維德角的實力表示：維德角的奇蹟之旅雖然落幕，但相信阿根廷會帶著這場比賽的經驗，繼續寫下屬於他們的衛冕傳奇。