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31歲的美國女子克拉克（Brittany Clark），上週末與男友前往佛羅里達州中部一處森林公園健行，卻在下水游泳時，慘遭鱷魚攻擊，2隻手臂都被咬斷，不治身亡。男友回憶，克拉克臨終前仍惦記著心愛的狗狗，交代他要好好照顧愛犬。根據《紐約郵報》報導，悲劇發生時，克拉克和男友阿利森（Chance Allison）正在游泳，1條13英尺（將近4公尺）長的鱷魚憑空出現，一口咬住了克拉克，原本歡樂的場面瞬間淪為煉獄。儘管男友奮力與鱷魚搏鬥、趕跑鱷魚，但克拉克傷勢過重，送醫途中便宣告不治。阿利森回憶，在等待急救人員到來時，克拉克請求男友照顧好她的德國牧羊犬霍基（Hokie），儘管那已是她生命的最後時刻 。報導提到，鱷魚襲擊人類，在佛羅里達州並不算太罕見，但克拉克她們並不是第一次去那個林區游泳，從來沒有遇過什麼問題。阿利森悲痛欲絕的表示，事發經過對他而言，就像永遠不會結束的恐怖片：「感覺好像過了很久很久，但其實可能只有30到40秒」，自己已經連續做了幾天的惡夢，感謝親友的陪伴，目前他只想替克拉克把喪禮辦完，好好送女友最後一程。原文連結：