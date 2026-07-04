31歲的美國女子克拉克（Brittany Clark），上週末與男友前往佛羅里達州中部一處森林公園健行，卻在下水游泳時，慘遭鱷魚攻擊，2隻手臂都被咬斷，不治身亡。男友回憶，克拉克臨終前仍惦記著心愛的狗狗，交代他要好好照顧愛犬。
根據《紐約郵報》報導，悲劇發生時，克拉克和男友阿利森（Chance Allison）正在游泳，1條13英尺（將近4公尺）長的鱷魚憑空出現，一口咬住了克拉克，原本歡樂的場面瞬間淪為煉獄。
儘管男友奮力與鱷魚搏鬥、趕跑鱷魚，但克拉克傷勢過重，送醫途中便宣告不治。阿利森回憶，在等待急救人員到來時，克拉克請求男友照顧好她的德國牧羊犬霍基（Hokie），儘管那已是她生命的最後時刻 。
報導提到，鱷魚襲擊人類，在佛羅里達州並不算太罕見，但克拉克她們並不是第一次去那個林區游泳，從來沒有遇過什麼問題。
阿利森悲痛欲絕的表示，事發經過對他而言，就像永遠不會結束的恐怖片：「感覺好像過了很久很久，但其實可能只有30到40秒」，自己已經連續做了幾天的惡夢，感謝親友的陪伴，目前他只想替克拉克把喪禮辦完，好好送女友最後一程。
原文連結：
Brittany Clark’s boyfriend thought she was joking in fatal alligator attack that ‘felt like it went on forever’
Brittany Clark’s boyfriend reveals her touching final words as she desperately waited for help after alligator attack
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儘管男友奮力與鱷魚搏鬥、趕跑鱷魚，但克拉克傷勢過重，送醫途中便宣告不治。阿利森回憶，在等待急救人員到來時，克拉克請求男友照顧好她的德國牧羊犬霍基（Hokie），儘管那已是她生命的最後時刻 。
報導提到，鱷魚襲擊人類，在佛羅里達州並不算太罕見，但克拉克她們並不是第一次去那個林區游泳，從來沒有遇過什麼問題。
阿利森悲痛欲絕的表示，事發經過對他而言，就像永遠不會結束的恐怖片：「感覺好像過了很久很久，但其實可能只有30到40秒」，自己已經連續做了幾天的惡夢，感謝親友的陪伴，目前他只想替克拉克把喪禮辦完，好好送女友最後一程。
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Brittany Clark’s boyfriend thought she was joking in fatal alligator attack that ‘felt like it went on forever’
Brittany Clark’s boyfriend reveals her touching final words as she desperately waited for help after alligator attack