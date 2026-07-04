我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊雖然已被外界視為棒球界實力最強的隊伍，但球團高層顯然對現狀還不滿足。為了進一步鞏固在季後賽的宰制力，傳出他們極有可能在交易截止日前，出手網羅底特律老虎隊的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）。根據美國媒體《Clutch Points》記者蓋瑞特·凱勒曼（Garrett Kellerman）的報導，這筆足以震驚棒球界的超大型交易，似乎正逐漸走向定局，而道奇就是最有力的競爭者。儘管道奇陣中擁有大谷翔平與山本由伸等巨星，但由於史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）以及迪亞茲（Edwin Diaz）等投手的傷病問題，球隊擔憂在季後賽的輪值與調度空間會受到壓縮，因此史庫柏成為了補強名單上的頭號人選。史庫柏是連續兩年奪得美國聯盟賽揚獎的頂級左投。雖然本季剛從輕微的肘部手術中復出，但憑藉其強大的過往實績，他依然是交易市場上最受矚目的焦點。老虎隊本季戰績掙扎，轉作「賣家」的可能性極高。史庫柏預計將在今年世界大賽結束後成為自由球員（FA），外界預估他將獲得一份至少高達4億美元（約合650億日圓）的超級巨約。老虎隊若想將他的交易價值最大化，現在就是出手的最佳時機。針對從休賽季就不斷發酵的交易傳聞，凱勒曼在報導中指出：「這項運作的傳聞一直都在，且『熱度已無法否認』。目前業界內部強烈認為史庫柏肯定會被交易，而道奇隊則被廣泛視為最有利的競爭者。」