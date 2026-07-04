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台北市長蔣萬安今（4）日參加2026臺灣國際熱氣球嘉年華開幕活動，初體驗搭熱氣球。昨天他受訪時說自己沒有懼高症，但他今天坦言，心情興奮又緊張，因為是第一次搭乘，同時他也透露，自己在台東有一些私人景點，但留在下一次再跟大家分享，「其實我一直很想去江賢二藝術園區，但我知道有一定路程，總之下次留點時間，帶家人朋友去看看」。蔣萬安今和台東縣長饒慶鈴一同參加臺灣國際熱氣球嘉年華開幕活動，致詞時他說，今天非常開心能夠來到台東，到鹿野高台參加熱氣球嘉年華的活動。來到這邊他心情是既興奮又緊張，因為是第一次要搭乘熱氣球，所以非常的期待。蔣萬安續道，也很開心看到台北市北一女中樂儀旗隊剛才非常精彩、具有震撼力、又充滿青春活力的演出，身為台北市長，深深以北一女中樂儀旗隊感到驕傲。蔣萬安表示，今天來台東，他有一個很重要的任務。之前心中一直掛念一件事，就是寄養在台東的熊讚到底目前狀況如何。剛剛也仔細的看了熊讚依然神采奕奕，而且胖嘟嘟的，好像還胖了一點，所以台東的伙食、空氣真的太好了！也謝謝饒縣長、縣府團隊用心的照顧。蔣萬安表示，希望更多台北市的朋友能夠趁著暑假來台東好好的旅遊、觀光，到處的逛逛走走，參加精彩的台東博覽會以及來體驗熱氣球的魅力，那來台東體驗完熱氣球，也歡迎大家接著到台北參加一年一度夏天的盛會——大稻埕夏日煙火節，會有非常精彩每週都有音樂演出、20分鐘的煙火以及無人機燈光秀。