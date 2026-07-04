韓國超人氣IP《全知讀者視角》期間限定Pop-up Store，今（4）日上午11點在台北華山1914文化創意產業園區登場！《NOWNEWS》記者直擊現場，有粉絲早上6點多就到現場，等著進去搶購快閃店限定的紀念套組。現場布置沉浸式體驗展區，還有限定周邊、抽卡機、背後星輪盤小遊戲等，快閃店採免費進場，粉絲只要索取「KKTIX網路先行抽選整理券」就能在時間內進場，每天17點後也有機會自由免費入場。
頭香粉絲不到7點就到了 限量商品是目標
《NOWNEWS》記者約9點半抵達活動現場，現場已有3位粉絲在排隊等待11點進場，排在第一位的粉絲告訴記者，自己在早上6點快7點就來等了，因為網路社群很多人都在說想買限定商品，怕買不到限量商品，所以才這麼早來排隊，這次預算準備1萬多元，其他兩位粉絲目標也是快閃店限定的「全知讀者視角（漫畫）快閃店紀念套組」，還有一些快閃店才有販售的商品。
本次快閃店販售各式限量周邊商品，像紀念休閒帽T、無線充電盤、手感抱枕等；本次成為許多粉絲目標的《全知讀者視角》限定版紀念套組A、B款，現場工作人員表示，A、B款數量約各350套，買完就沒有了，內含角色精裝盒、金屬書籤、壓克力小卡、紀念幣等，售價2800元。
另外，快閃店獨家販售《全知讀者視角》13+14集POP-UP限定版，售價1500元，現場看貨量算滿多的，裡面有13、14集漫畫單行本，壓克力屏風、壓克力書擋、拍立得相卡、小方巾。現場設有3款不同風格的抽卡機，包括銀箔風相卡、金屬光相卡、PVC 硬卡。活動期間，展場全館單筆消費滿額，還會加碼贈送消暑團扇、銀箔書籤組、特製不織布兩用袋等限定品，數量有限，送完為止。
占地破90坪！拍照打卡點別錯過
本次快閃店展區占地約94坪，規劃了讓讀者身歷其境的豐富展區，帶領讀者、粉絲進入《全知讀者視角》世界。
角色立牌長廊、情境合影區：入口處有「金獨子」、「劉眾赫」雙主角，並有9位主要經典角色的人形立牌，供粉絲盡情拍照；展區也布置地鐵車廂，和Q版造型的金獨子與劉眾赫，讓粉絲化身參與者，留下合影紀念。
套色章集章活動：展區設置3個印章台，透過黃、藍、黑3色專屬印章疊加，即能拼湊出一張專屬會場的圖案。
背後星輪盤小遊戲：每次只要花100元，就能轉動命運星輪盤，並得到對應角色的小方巾。
消暑輕食區：逛累了還有消暑冰淇淋（每杯120元）與消暑時尚飲品（每杯150元），冰淇淋將隨機贈送獨家角色小卡（共5款），飲料隨機贈送限定紙杯墊（共6款）。
《全知讀者視角》期間限定 Pop-up Store活動資訊
活動日期：2026年7月4日（周六）～2026年7月12日（周日）
活動時間：每日11：00～20：00（最後一天7月12日營業至18：00）
活動地點：華山1914文化創意產業園區西2館
活動票價：免費入場，17：00前熱門時段需網路抽選預約，抽選網址：https://twkadokawa.kktix.cc/events/2026orvpus。
活動網頁：《全知讀者視角》期間限定 Pop-up Store
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《NOWNEWS》記者約9點半抵達活動現場，現場已有3位粉絲在排隊等待11點進場，排在第一位的粉絲告訴記者，自己在早上6點快7點就來等了，因為網路社群很多人都在說想買限定商品，怕買不到限量商品，所以才這麼早來排隊，這次預算準備1萬多元，其他兩位粉絲目標也是快閃店限定的「全知讀者視角（漫畫）快閃店紀念套組」，還有一些快閃店才有販售的商品。
本次快閃店販售各式限量周邊商品，像紀念休閒帽T、無線充電盤、手感抱枕等；本次成為許多粉絲目標的《全知讀者視角》限定版紀念套組A、B款，現場工作人員表示，A、B款數量約各350套，買完就沒有了，內含角色精裝盒、金屬書籤、壓克力小卡、紀念幣等，售價2800元。
占地破90坪！拍照打卡點別錯過
本次快閃店展區占地約94坪，規劃了讓讀者身歷其境的豐富展區，帶領讀者、粉絲進入《全知讀者視角》世界。
活動日期：2026年7月4日（周六）～2026年7月12日（周日）
活動時間：每日11：00～20：00（最後一天7月12日營業至18：00）
活動地點：華山1914文化創意產業園區西2館
活動票價：免費入場，17：00前熱門時段需網路抽選預約，抽選網址：https://twkadokawa.kktix.cc/events/2026orvpus。
活動網頁：《全知讀者視角》期間限定 Pop-up Store