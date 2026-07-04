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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平於3日交手聖地牙哥教士隊的比賽中，再度以「第一棒、投手兼指定打擊」的二刀流身分先發登場。儘管大谷在首局遭遇控球亂流、罕見失分，但他隨即飆出160公里火球化解失分危機。值得注意的是，當大谷順利結束半局走下投手丘時，主動與日前傳出溝通分歧的25歲年輕捕手拉辛（Dalton Rushing）熱情碰拳慶祝，並互相拍腰拍背低聲交談，互動十分融洽，以實際行動破除了外界對這對投捕搭檔的不合傳言。本場比賽大谷翔平特別延後兩天、以充足的「投一休八」節奏登板，不過他在第一局開局控球有些不穩，面對首名打者塔提斯（Fernando Tatis Jr.）就連投4顆壞球送出保送，緊接著面對柯朗沃斯（Jake Cronenworth）又連投2顆壞球。大谷在開賽連續投出6顆壞球的狀況一度讓現場觀眾議論紛紛，最終他連續保送兩名打者，並在三振馬查多（Manny Machado）後，被希茨（Gavin Sheets）擊出適時安打失掉1分，寫下他本季14場登板以來，首度在第一局就失分的紀錄。所幸大谷隨即展現王牌身手，接連以揮空三振力保不失，並在走下投手丘時與拉辛碰拳，展現出逐漸建立的良好默契。美國體育記者Adrian Medina讚許道，「不得不說，大谷翔平和拉辛之間的這種默契配合真是太棒了。而且，似乎每次大谷投出好球——或者任何擦邊球——之後，拉辛都會點頭表示讚許。」其實大谷與拉辛的搭配在近期備受外界關注。在6月24日作客雙城隊的比賽中，兩人曾因自動好壞球判定系統（ABS）的挑戰以及捕逸失分問題在場上產生爭執，當時大谷在投手丘上罕見顯露不滿，隨後兩人在與拉辛搭檔的近3場比賽中，防禦率也偏高達4.34，讓這場比賽的投捕溝通更具話題性。對於拉辛面臨的質疑，道奇隊的資深老將們紛紛開口力挺。球星貝茲（Mookie Betts）在個人Podcast節目中大讚拉辛賽後大方承認「一切都是我的誤會」，勇於承擔責任的態度非常棒；蒙西（Max Muncy）也表示，這種高壓下的摩擦對兩位球員來說都是非常好的成長契機，並強調拉辛在巨大的壓力下已經表現得非常出色。