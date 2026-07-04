寶可夢手遊《Pokémon GO》在今年迎接10週年，為了慶祝10週年，官方於7月11日至12日在捷運中山站的心中山線形公園舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」。現在搶先揭露一系列寶可夢造景，從台北捷運中山站4號出口，一路到雙連站2號出口都有不同寶可夢的打卡景點，訓練家和寶可夢迷們可把握好天氣先前往拍照！
「Pokémon GO Fest 2026：全球」戶外場景
在外面曬太陽、拍照覺得太熱，也可以改到捷運中山站往台北車站地下街方向的連通道「中山藝文廊」，到7月底之前也有「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動相關布景，喜歡「超夢」與寶可夢們訓練家們，千萬別錯過！
「Pokémon GO Fest 2026：全球」相關資訊
活動時間： 7 月 11 日（六）～ 7 月 12 日（日），GO Fest活動相關造景僅到7月12日為止，部分寶可夢造景將保留較長時間，敬請把握機會。若活動時間因颱風等劇烈天候問題，而導致活動舉辦資訊之變動，請以官方粉絲團公告為準。
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容：
📍極致超級團體戰：遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。
📍主題紀念品：只要向現場工作人員出示遊戲畫面即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。使用《Pokémon GO》遊戲中的「What’s Your Favorite? （誰是你的最愛？）」功能拍照後並上傳分享至社群，即可領取活動主題貼紙。
📍拍照打卡抽超夢玩偶：即日起至7月12日23:59止，只要使用「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」功能將照片上傳至社群平台，標記《Pokémon GO》 台灣官方Facebook或Instagram，並標註 #超夢，就有可能獲得「毛絨玩具 Pokémon fit (超夢)」。
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在外面曬太陽、拍照覺得太熱，也可以改到捷運中山站往台北車站地下街方向的連通道「中山藝文廊」，到7月底之前也有「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動相關布景，喜歡「超夢」與寶可夢們訓練家們，千萬別錯過！
活動時間： 7 月 11 日（六）～ 7 月 12 日（日），GO Fest活動相關造景僅到7月12日為止，部分寶可夢造景將保留較長時間，敬請把握機會。若活動時間因颱風等劇烈天候問題，而導致活動舉辦資訊之變動，請以官方粉絲團公告為準。
活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園
活動內容：
📍極致超級團體戰：遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。
📍主題紀念品：只要向現場工作人員出示遊戲畫面即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。使用《Pokémon GO》遊戲中的「What’s Your Favorite? （誰是你的最愛？）」功能拍照後並上傳分享至社群，即可領取活動主題貼紙。