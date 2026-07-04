寶可夢手遊《Pokémon GO》在今年迎接10週年，為了慶祝10週年，官方於7月11日至12日在捷運中山站的心中山線形公園舉辦「Pokémon GO Fest 2026：全球」。現在搶先揭露一系列寶可夢造景，從台北捷運中山站4號出口，一路到雙連站2號出口都有不同寶可夢的打卡景點，訓練家和寶可夢迷們可把握好天氣先前往拍照！

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「Pokémon GO Fest 2026：全球」戶外場景

▲心中山線形公園4號出口旁有「超夢」合影舞台，將在舞台後方發放活動紙帽與主題手拿扇。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲心中山線形公園4號出口旁有「超夢」合影舞台，將在舞台後方發放活動紙帽與主題手拿扇。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲心中山線形公園4號出口旁，有超級可愛的「豆豆鴿」與「新葉喵」。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲心中山線形公園4號出口旁，有超級可愛的「豆豆鴿」與「新葉喵」。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲沿著出口往前走的電梯出口，有「霹靂電球」與「頑皮雷彈」，在斜坡上列隊歡迎你。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲沿著出口往前走的電梯出口，有「霹靂電球」與「頑皮雷彈」，在斜坡上列隊歡迎你。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲電梯出口的另一側牆壁，則有戴著皮卡丘紙帽的「妙蛙種子」、「小火龍」、「傑尼龜」與其他寶可夢們一起歡迎訓練家的到來。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲電梯出口的另一側牆壁，則有戴著皮卡丘紙帽的「妙蛙種子」、「小火龍」、「傑尼龜」與其他寶可夢們一起歡迎訓練家的到來。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲公園沿途上也設有許多「實體」的補給站。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲公園沿途上也設有許多「實體」的補給站。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲在靠近R7出口的牆面花圃，則有妙蛙家族（妙蛙花、妙蛙種子、妙蛙草）在此開心融入園景。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲在靠近R7出口的牆面花圃，則有妙蛙家族（妙蛙花、妙蛙種子、妙蛙草）在此開心融入園景。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲在R9出口前方牆面佇立著本次活動主角：「超夢」與「超級超夢X / Y」的巨型看板。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲在R9出口前方牆面佇立著本次活動主角：「超夢」與「超級超夢X / Y」的巨型看板。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲一路走到雙連站1號出口，可瞥見「飛天螳螂」使出空氣斬劈開了牆面。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲一路走到雙連站1號出口，可瞥見「飛天螳螂」使出空氣斬劈開了牆面。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲雙連站2號出口牆面上則有椰蛋家族（蛋蛋、椰蛋樹、椰蛋樹（阿羅拉的樣子））及「熱帶龍」在此等候你的造訪。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲雙連站2號出口牆面上則有椰蛋家族（蛋蛋、椰蛋樹、椰蛋樹（阿羅拉的樣子））及「熱帶龍」在此等候你的造訪。（圖／《Pokemon GO》提供）

在外面曬太陽、拍照覺得太熱，也可以改到捷運中山站往台北車站地下街方向的連通道「中山藝文廊」，到7月底之前也有「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動相關布景，喜歡「超夢」與寶可夢們訓練家們，千萬別錯過！

▲「中山藝文廊」也有「Pokémon GO Fest 2026：全球」相關寶可夢的布景。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲「中山藝文廊」也有「Pokémon GO Fest 2026：全球」相關寶可夢的布景。（圖／《Pokemon GO》提供）
「Pokémon GO Fest 2026：全球」相關資訊

活動時間： 7 月 11 日（六）～ 7 月 12 日（日），GO Fest活動相關造景僅到7月12日為止，部分寶可夢造景將保留較長時間，敬請把握機會。若活動時間因颱風等劇烈天候問題，而導致活動舉辦資訊之變動，請以官方粉絲團公告為準。

活動地點： 捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園

活動內容：

📍極致超級團體戰：遊戲內推出全新「極致超級團體戰」，玩家可與現場訓練家一同挑戰傳奇寶可夢——超級超夢X與超級超夢Y。

📍主題紀念品：只要向現場工作人員出示遊戲畫面即可領取主題手拿扇，追蹤官方社群帳號即可領取主題明信片。使用《Pokémon GO》遊戲中的「What’s Your Favorite? （誰是你的最愛？）」功能拍照後並上傳分享至社群，即可領取活動主題貼紙。

▲完成指定任務就能獲得主題紀念商品。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲完成指定任務就能獲得主題紀念商品。（圖／《Pokemon GO》提供）
📍拍照打卡抽超夢玩偶：即日起至7月12日23:59止，只要使用「What’s Your Favorite?」或「GO Snapshot」功能將照片上傳至社群平台，標記《Pokémon GO》 台灣官方Facebook或Instagram，並標註 #超夢，就有可能獲得「毛絨玩具 Pokémon fit (超夢)」。

▲完成指定任務就有機會抽到「毛絨玩具 Pokemon fit (超夢)」。（圖／《Pokemon GO》提供）
▲完成指定任務就有機會抽到「毛絨玩具 Pokemon fit (超夢)」。（圖／《Pokemon GO》提供）

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...