暑假開始了！有家長苦惱要給小孩什麼有趣的活動，有民眾分享，他發現了個超優秀的網站，就是任天堂官方推出的「Play Nintendo」，裡面有很多官方的學習單、紙藝、著色圖等，搭配皮克敏、寶可夢、瑪利歐、動物森友會等圖案，很適合給小朋友、家長一起同樂。
任天堂正版學習單 種類超豐富
原PO在Threads分享一個網站，就是任天堂官方的「Play Nintendo」，很適合「暑假期間課照班的老師們、自己在家帶小孩的家長們、還有300+個月大的Baby們」，裡面有很多官方出品的學習單、紙藝、卡片、著色圖等。
每張學習單都會搭配任天堂遊戲的角色，包括皮克敏、寶可夢、瑪利歐、動物森友會、卡比之星、薩爾達傳說等，家長可以列印出想要給小朋友玩的學習單，讓小朋友們跟著步驟完成，有皮克敏摺紙、找出圖中的寶可夢、動物森友會紙上迷宮遊戲等。
超多類型免費下載！眾人超感謝
只要先到「Play Nintendo」網站，點擊左上角「Menu」，再選擇「Printables」，就有許多類型的學習單可以挑，選擇好想要玩的學習單後，就能點選「Download and Print」，取得可以列印的檔案。
不過學習單都是英文版本，沒有中文版。許多人看到原PO分享紛紛表示，「太感謝您的分享」、「任天堂佛到哭耶」、「謝謝分享，這超讚的」、「謝謝分享」、「太感謝了，暑假帶活動正好需要」、「這網站好棒！謝謝分享」。
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原PO在Threads分享一個網站，就是任天堂官方的「Play Nintendo」，很適合「暑假期間課照班的老師們、自己在家帶小孩的家長們、還有300+個月大的Baby們」，裡面有很多官方出品的學習單、紙藝、卡片、著色圖等。
每張學習單都會搭配任天堂遊戲的角色，包括皮克敏、寶可夢、瑪利歐、動物森友會、卡比之星、薩爾達傳說等，家長可以列印出想要給小朋友玩的學習單，讓小朋友們跟著步驟完成，有皮克敏摺紙、找出圖中的寶可夢、動物森友會紙上迷宮遊戲等。
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不過學習單都是英文版本，沒有中文版。許多人看到原PO分享紛紛表示，「太感謝您的分享」、「任天堂佛到哭耶」、「謝謝分享，這超讚的」、「謝謝分享」、「太感謝了，暑假帶活動正好需要」、「這網站好棒！謝謝分享」。