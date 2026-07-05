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TSW還在求1勝 G2逆轉勝後對上強敵HLE

▲MSI季中邀請賽分組賽事正如火如荼開打。（圖／LoL Esports）

2026 MSI季中邀請賽賽程

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《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽分組賽熱烈開打，今（5）日上午11點由分組賽第一天的敗部組、太平洋LCP賽區第一種子TSW，對上敗給G2的中國LPL賽區的TES；接下來的賽事，則是第一天勝部組合，由歐洲豪門G2和韓國HLE決一勝負。TSW在分組賽第一天（7月3日）對上大魔王HLE，慘遭碾壓，以0比3落敗，在MSI季中挑戰賽中還未取得1勝，對手TES國際賽經驗豐富，對線能力穩定，是LPL賽區相當有競爭力的隊伍，不過在對上G2時，慘被G2讓2追3，狀態是否調整回來，值得關注。勝部組的G2在比賽中展現出強大韌性，在被TES先取得聽牌的狀況下，重拾心態，上演精彩的逆轉勝，來自韓國的勁旅HLE，在迎來 Gumayusi 後，是否能延續在團隊攻勢，成功晉級下一輪賽事。11:00 TSW vs TES16:00 HLE vs G2