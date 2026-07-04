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今（4）日是美國獨立紀念日，也是美國獨立建國250週年，美國在台協會（AIT）上午公開總統賴清德祝賀美國國慶的影片，並表達感謝。賴清德在影片中表示，「我們深信，自由可以讓彼此的距離縮短，民主可以讓彼此的關係更加密切」，而他也衷心期盼，台灣和美國在過去數十年，在台灣關係法以及六項保證的基礎之上，堅若磐石的關係可以持續深化，繼續團結、繼續合作。AIT上午在社群公布賴清德祝賀影片，並感謝賴總統為美國建國250週年獨立紀念日獻上祝福，展現美台歷久彌新的堅實情誼。影片中，賴清德與AIT處長谷立言合影，賴並談到，今年是美國獨立建國250週年，250年前偉大的美國人民，以無比的勇氣追求自由的歷史篇章，這份勇氣在全球各地深耕茁壯，即使到今天仍然影響了全世界。賴清德指出，今年是台灣總統直選30週年，30年前偉大的台灣人民，也一樣以無比的勇氣，用神聖的選票打造民主台灣。他說，台灣和美國隔著浩瀚的太平洋、距離遙遠，「但我們深信，自由可以讓彼此的距離縮短，民主可以讓彼此的關係更加密切」。賴清德強調，他衷心期盼台灣和美國在過去數十年，在台灣關係法以及六項保證的基礎之上，堅若磐石的關係可以持續深化，繼續團結、繼續合作，並祝福美國獨立紀念日快樂，美國國運昌隆。