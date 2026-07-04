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2026美加墨世界盃32強淘汰賽迎來最後一戰！世界排名第13的南美勁旅哥倫比亞，交手排名第73的非洲黑馬迦納，上演了一場「南美傳控攻堅」對決「非洲低位防反」的精彩跨洲碰撞。最終哥倫比亞憑藉阿里亞斯（Jhon Arias）在上半場的關鍵進球，以1：0擊退迦納，成功搶下最後一張16強門票，並將於台灣時間7月8日清晨4點在溫哥華卑詩體育館迎戰瑞士。本場比賽開局雙方皆遭遇突發的傷兵狀況。比賽第8分鐘，哥倫比亞前鋒科爾多瓦（Jhon Cordoba）因傷無法堅持，由路易斯·蘇亞雷斯（Luis Suarez）替補上陣；第13分鐘，迦納的斯納亞（Senaya Marvin）也因傷退場，由賽義杜（Alidu Seidu）入替。儘管早早面臨換人調整，哥倫比亞迅速穩住陣腳。比賽進行到第14分鐘，剛替補上場的路易斯·蘇亞雷斯在前場右側送出一記精準的過頂傳中，埋伏在後點、無人盯防的阿里亞斯迎球低射破網，幫助哥倫比亞迅速取得1：0領先。哥倫比亞本屆小組賽以不敗之姿首名晉級，此役依舊展現出均衡的攻防體系。由J羅（James Rodriguez）主導中場調度，路易斯·迪亞斯（Luis Diaz）在邊路持續製造威脅。面對迦納擺出的五後衛鐵桶陣，哥倫比亞依靠大範圍的轉移拉扯，成功拆解對方的密集防線。反觀迦納，本戰主動放棄控球權，全體退守禁區，試圖在斷球後依靠邊路快馬發起反擊。然而，由於中場組織能力偏弱，加上長時間死守導致體能大幅下滑，最終未能有效打穿哥倫比亞由米納（Yerry Mina）等人坐鎮的防線，無力上演爆冷奇蹟。第8分鐘： 哥倫比亞科爾多瓦傷退，路易斯·蘇亞雷斯替補登場。第13分鐘： 迦納斯納亞傷退，賽義杜替補登場。第14分鐘： 路易斯·蘇亞雷斯傳中助攻，阿里亞斯推射破門！哥倫比亞1-0迦納。第39分鐘： 迦納誇西·西博（Kwasi Sibo）解圍失誤，迪亞斯禁區抽射打偏。第45+1分鐘： 哥倫比亞莫希卡（Johan Mojica）後點頭槌攻門，遭迦納門將阿蒂·齊吉（Lawrence Ati-Zigi）神勇撲出。第56分鐘： 迪亞斯禁區內鏟射破門，但邊審舉旗示意越位在先，進球無效。第58分鐘： 迪亞斯獲得絕佳推射機會，再次被門將阿蒂·齊吉精彩化解。第81分鐘： 達文森·桑切斯（Davinson Sanchez）小禁區頭槌攻門，力度不足被門將沒收。隨著裁判吹響終場哨音，哥倫比亞以1：0險勝迦納，世界盃16強陣容也正式全數底定。這支南美勁旅將帶著出色的抗壓能力，繼續向8強榮耀邁進。