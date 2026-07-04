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掌握全球75%先進晶圓代工市占 具備強大定價能力
根據Counterpoint Research統計，台積電目前掌握全球先進晶圓代工市場近75%的市占率，在業界擁有高度技術領先與定價優勢。
外國投資媒體《The Motley Fool》指出，正因為台積電在先進製程市場幾乎沒有真正競爭對手，因此即使調漲價格，客戶仍難以尋找替代方案，也使市場普遍預期漲價措施將有助於推升公司營收與獲利。
先進製程占營收近四分之三 獲利有望再提升
報導指出，7奈米及以下先進製程目前約占台積電營收74%，若調漲幅度落在5%至10%，將直接挹注毛利率與淨利率。隨著AI資料中心、高階智慧型手機及個人電腦對先進晶片需求持續增加，市場預期台積電未來幾季營運表現仍具成長空間。
第一季獲利亮眼 分析師看好EPS續創新高
財報顯示，台積電今年第一季淨利率達50.5%，較去年同期提升7.4個百分點，每股盈餘（EPS）年增65%，展現強勁獲利能力。
分析師目前預估，台積電2026年每股盈餘可望成長約48%，達15.8美元。不過，《The Motley Fool》認為，若AI需求持續超乎預期，加上先進製程漲價效益發酵，EPS仍有進一步上修的可能。
外媒估股價上看511美元 仍具約15%上行空間
《The Motley Fool》進一步分析，若台積電今年EPS成長約60%、達17.04美元，並以30倍本益比估算，合理股價約可達511美元，較目前股價仍有約15%的上漲空間。
若市場持續看好AI帶來的長期成長趨勢，並願意給予更高的本益比評價，台積電股價仍有機會挑戰更高水準。
AI浪潮與定價權優勢 長期成長動能仍受看好
整體而言，市場普遍認為，受惠於AI晶片需求快速成長，加上全球先進製程市占率領先及強大的定價能力，台積電仍具備穩健的長期成長潛力。不過，未來股價能否持續攀高，仍須視市場對其獲利成長速度及評價倍數的接受程度而定。