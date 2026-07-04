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民進黨新北市長參選人蘇巧慧2日出席板橋區廣德里長輩共餐活動，由於里長周建和要準備連任第8屆了，蘇巧慧打趣喊「豬八戒」。對此，新北市議員江怡臻轟，「蘇巧慧一句『豬八戒』，暴露的不是幽默感，而是對基層的傲慢態度！」且翻開過去案例，「這樣對待基層的態度，蘇家人早就不是第一次」，傲慢的態度全被鏡頭拍得一清二楚。江怡臻表示，蘇巧慧日前出席板橋廣德里長輩共餐活動，面對即將挑戰八連任的周建和，竟然當著媒體鏡頭，連續兩次稱呼對方「豬八戒」，還一副自以為幽默的模樣。這不是口誤，更不是玩笑，而是在眾目睽睽之下，把一位長年服務地方的資深里長，當成取笑、博取效果的對象。「這樣對待基層的態度，蘇家人早就不是第一次」，江怡臻翻出過往案例，2018年，蘇貞昌參選新北市長期間，面對龍山里長陳志強遞交陳情書，不但沒有停下來傾聽，反而大力拍打里長肩膀、肚子，傲慢態度全被鏡頭拍得一清二楚。八年過去，女兒蘇巧慧又在公開場合，把一位資深里長叫成「豬八戒」。江怡臻說，一個是動手拍打，一個是言語羞辱；一個把基層的陳情當耳邊風，一個把基層的付出當成玩笑。看似是不同事件，卻反映出同樣的心態─在蘇家人的眼裡，基層似乎不是值得尊重的夥伴，而是可以隨意對待、任意戲謔的對象。江怡臻強調，里長，是地方治理的重要夥伴，也是第一線替民眾解決大小事的人。一位能夠連任八屆的里長，代表的是地方鄉親長年累積的信任與肯定，不是政治人物拿來開玩笑、製造話題的素材。江怡臻表示，蘇巧慧嘴巴說最懂新北、最重視地方，但真正的尊重，從來不是選舉時握握手、拍拍照，更不是喊幾句口號，而是體現在每一句話、每一個細節，體現在面對每一位基層工作者的態度。江怡臻也說，新北有1032位里長，每天都站在第一線服務鄉親，他們值得的是尊重，不是嘲弄；值得的是感謝，不是羞辱。