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▲今天（4日）天氣與昨天類似，太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱。（圖／中央氣象署提供）

各地天氣高溫炎熱，氣象署已發布高溫特報，今（4）日白天台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。04日白天臺南市臺北市、新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣今天（4日）天氣與昨天類似，太平洋高壓影響，各地晴到多雲、高溫炎熱，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北山區有較大雨勢出現的機率，下午出門建議攜帶雨具備用；氣溫方面，高溫普遍來到33至35度，尤其大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36、37度左右，近中午前後紫外線偏強，來到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。