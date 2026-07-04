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▲邊荷律親自用中文發文，哀悼該名粉絲。（圖／邊荷律Threads@yuling34）

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律今（4）日突然在Threads發布沉痛哀悼文，原來是她認識已久的一名粉絲不幸過世，讓邊荷律很難過。她說對方是她來台發展後認識的第一個粉絲，得知噩耗後，邊荷律心碎地說：「我永遠都不會忘記你」。邊荷律在Threads分享該名已故粉絲過去幫她拍攝的影片，當時女粉絲問她，要在球場表演什麼曲目？邊荷律透露自己要跳TWICE的〈Feel Special〉，並對女粉絲說：「那首歌是想對粉絲，也是對你說的話」。後來邊荷律表演結束，女粉絲還開心跟她說，聽著歌詞真的非常感動。邊荷律如今回想這些過去，痛心地說：「邊荷律同時也難過自責：「我很討厭自己，因為連你曾經經歷過什麼樣的痛苦都不知道。希望你在那裡不用再有任何擔心，每天都能幸福快樂。我們一定還會再見面的。」根據資深球迷透露，該名已故粉絲精通韓文、在啦啦隊飯圈中很有名，跟邊荷律也很熟，大家知道她過世的消息都感到很訝異，不少人也留言安慰邊荷律：「邊邊不難過，不是妳沒有理解她抓住她，而是她放下了自己，但是她會永遠記得妳的溫暖的」、「大家都要好好的」、「邊邊真的好暖」。